Nem tudta kifizetni a munkatársakat, lemond a brüsszeli MCC igazgatója

Azonnali hatállyal lemondott Frank Füredi, az MCC Brussels ügyvezető igazgatója, mert nem tudta kifizetni a munkatársait – írja a Politico. Frank Füredi a levelében a munkáltatót, azaz a Tisza-kormányhoz került Mathias Corvinus Collegium Alapítványt hibáztatja, ami állítása szerint nem utalta el a szerződésben megállapodott összeget.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Fidesz-kormányokhoz köthető agytröszt brüsszeli leágazását már júniusban felfüggesztették az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásából, miután panasz érkezett amiatt, hogy a szervezet nem tüntette fel finanszírozási forrásait. Ezzel az intézmény ellehetetlenült bizonyos uniós intézményi találkozóktól, illetve ettől kezdve nem vehetett részt az Európai Bizottság és az Európai Parlament bizonyos folyamataiban.

Az MCC Brussels 2022-ben alakult. Egy pénzügyi beszámoló szerint 2024-ben több mint 6 millió euró támogatást kapott azzal a céllal, hogy „sajátos megközelítésével megismertesse és befolyásolja az európai döntéshozókat korunk politikai, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseiben”. A támogatás szinte teljes egésze a budapesti székhelyű Mathias Corvinus Collegiumtól érkezett, ami az évek alatt nem csak állami ingatlanokat kapott, de 2020-ban megkapta a kormánytól a Mol és a Richter 10-10 százalékos részvénycsomagját. Kuratóriumi elnöke júniusig Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója, a 2026-os választási kampányban a Fidesz kampányfőnöke volt.

Magyar Péter a Tisza április 12-i választási győzelme után azt mondta, elvárja, hogy a Mol és a Richter ne fizessen osztalékot az MCC-nek. Azóta egy alaptörvény-módosítással a Tisza átvette a részben az állam által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) azzal az ígérettel, hogy augusztus 31-ig megszünteti őket, hacsak az állam melletti alapító nem kívánja egyedül tovább működtetni őket.

Magyar Péter augusztus 27-én jelentette be, hogy több más kekva mellett jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik az MCC, két nappal később pedig egy kormányrendeletből derült ki, hogy a Nemzeti Tehetség Központ veszi át az MCC-t fenntartó Mathias Corvinus Collegium Alapítvány oktatással és művelődéssel összefüggő feladatait.