Európa 1945 utáni legfontosabb 15 hónapja jön, de nincs előre megírva

„Úgy vélem, a soron következő tizenöt hónap lesz az 1945 óta legkritikusabb időszak az európai történelemben”
– jelentette ki néhány nappal ezelőtt Ivan Krasztev. A neves politológus ráadásul még pár nappal azelőtt mondta ezt a Robert Bosch Academy által szervezett páros interjúban, hogy Európát sokkolta volna a szász-anhalti tartományi választás eredménye. De nemcsak Krasztev gondolja így, hanem számos nagy tekintélyű szakértő és elemző is történelminek véli az AfD átütő sikerét, mint ahogy maguk a hatalmon lévő európai politikusok is elismerik, hogy a populista-szélsőjobboldali erők előretörése alapjaiban formálhatja át Európa politikai térképét.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént.
Olaszországban a saját pályáján verik Salvinit, Lengyelországban egy holokauszttagadó provokátor viszi a szélsőjobb szavazóit, a briteknél pedig már Farage-t is jobbról próbálják előzni. Jobbra tolódott az európai közbeszéd, lassan a tegnap még radikálisnak számító pártokból lesz az új jobbközép. Meddig folytatódhat ez a körforgás, és ki marad a centrumban?
A helyzet kezd ahhoz hasonlítani, mint amikor a Szovjetunió a hidegháború idején nagy reményeket fűzött Európa kommunista pártjaihoz, amíg 1956 és 1968 le nem rombolta ezek támogatottságát.
Rögtön az első héten közérzetjavító intézkedéseket hozott az új miniszterelnök, aki felszámolná Margaret Thatcher hagyatékát. A közvélemény-kutatásokban már látszik a Burnham-hatás, de a java még csak most jön.
Orbán Viktor csak ellenfeleitől sajnálja a külföldi hatalmak támogatását, ő maga kifejezetten büszke külföldi szövetségeseire. Lassan egy évtizede tervezi Brüsszel elfoglalását, és azt állítja, ez már csak egy-két év kérdése. Hiába erősödik azonban a populista jobboldal Európában, számos akadály tornyosul a teljes hatalomátvétel előtt – ezek egy része magukból a pártokból fakad.
A prágai Globsec konferencián interjúztunk az Egyesült Államokban tanító, neves holland politológussal, Cas Muddéval. Mivel a populizmus és a radikális jobboldal kutatásának egyik legelismertebb nemzetközi szakértője, Orbán Viktor pályáját is régóta követi, így a beszélgetést a magyar választásokkal kezdtük.