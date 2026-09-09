Európa 1945 utáni legfontosabb 15 hónapja jön, de nincs előre megírva

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„Úgy vélem, a soron következő tizenöt hónap lesz az 1945 óta legkritikusabb időszak az európai történelemben”

jelentette ki néhány nappal ezelőtt Ivan Krasztev. A neves politológus ráadásul még pár nappal azelőtt mondta ezt a Robert Bosch Academy által szervezett páros interjúban, hogy Európát sokkolta volna a szász-anhalti tartományi választás eredménye. De nemcsak Krasztev gondolja így, hanem számos nagy tekintélyű szakértő és elemző is történelminek véli az AfD átütő sikerét, mint ahogy maguk a hatalmon lévő európai politikusok is elismerik, hogy a populista-szélsőjobboldali erők előretörése alapjaiban formálhatja át Európa politikai térképét.

Tüntetés az AfD ellen
Fotó: Philipp Schulze/Philipp Schulze/dpa

Valós veszély a rémálomforgatókönyv

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