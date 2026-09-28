Magyar Polt-féle ügyészségről, az NVVH első napjának sikeréről beszélt, a Fidesz táblákkal tiltakozott és hajtóvadászatot emlegetett

„Megritkultak a sorok úgy látom” – kezdte Magyar Péter az ellenzéki padsorok felé fordulva „Az igazságszolgáltatás hitelessége" című napirend előtti felszólalását, amiben felemlegetett egy csomó korrupciós ügyet, megindokolta, miért nem tudták támogatni Baka András legfőbb ügyészi jelöltjét, és többször is arra utalt, hogy Polt Péter egykori legfőbb ügyész emberei még mindig ott vannak az ügyészségen.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az ügyészségbe vetett bizalom és a Dunába vetett telefon

Magyar „a Polt-féle ügyészség utolsó kétségbeesett kísérletének” tartja, hogy Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztése mellett az ő mentelmi jogát is kikérték a parlamenttől a 2024-es telefonlopásos ügy miatt. Szerinte ezzel egy lapra helyeztek súlyos korrupciós ügyeket „egy szánalmas politikai provokációval, boszorkányüldözéssel”.

„Azt hitték, hogy ezzel elfedhetik a Legfőbb Ügyészség és a Nyomozó Főügyészség cinkosságát az orbáni rendszer bűneiben, csakhogy ezzel a próbálkozása éppen az ellenkezője sikerült” – mondta Magyar, aki szerint most már látni, kit szolgált a NER alatt a Legfőbb Ügyészség.

„Hány százezer telefont kéne a Dunába dobni, hogy a közelébe érjen valaki a Fidesz-KDNP által, az önök vigyázó szeme mellett ellopott száz és ezer milliárdoknak. Annyi telefonnal, tisztelt Polt-féle ügyészség, Paksnál akár fenékküszöböt is lehetne építeni.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar arról, hogy a telefonlopásos ügye miatt az ő mentelmi jogát is felfüggesztették, egyébként saját kérésére. Azt mondta, a kihallgatásra magával visz néhány feljelentést, ugyanis szerinte aznap miniszteri szintről utasították a rendőrséget:

A miniszterelnök szerint aznap alig egy órával az „engem ért politikai provokáció után felső politikai utasításra a rendőri vezetők búvárokat küldtek vaksötétben az áradó nyolc méteres folyóba egy, állítólag a Dunában lévő mobiltelefon miatt, mindenféle védőfelszerelés nélkül.” Magyar feljelentést tesz „foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés bűntette miatt".

„Ki kéri számon a Legfőbb Ügyészség vezetőin az elmúlt 16 évet” – kérdezte Magyar, aki szerint a hatalom az évek során megszállta az ügyészséget, hogy „a vádhatóság tétlenül nézze, ahogyan politikusbűnözők és kiváltságos üzleti körök” magánvagyonná alakítják a közvagyont. Hosszasan sorolt korrupciós ügyeket, amikben nem emelt vádat az ügyészség, amelynek egykori és jelenlegi vezetőségének egy részét is Polt-kollaboránsnak nevezte.

Magyar szerint az ilyen ügyek miatt „ezért nem köthet a parlament rossz kompromisszumot” a legfőbb ügyész kérdésében. Tiszteletben tartják Baka András jelölési jogkörét, „egy olyan helyzetben ugyanakkor, amikor a jelölt közvetlen hozzátartozója gyanúsítottként érintett a közelmúlt egyik legsúlyosabb, az ügyészség belső működését is megrázó büntetőügyben”, a kinevezés „nem teremtette volna meg a várva várt tiszta helyzetet”.

Megismételte: arra kérik Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Feláll az NVVH, flottabbul mennek a dolgok

Magyar szerint a nyomozások felpörgéséhez köze van a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal (NVVH) felállásának. „Mióta a hivatal felállt, mintha mindenhol flottabbul mennének a dolgok” – mondta a hivatalról, amely többek között Orbán Áron vízumbizniszének kivizsgálásával kezdi a működését.

„A hivatal működésének első napján őrizetbe vették a hazáját tíz évig gondtalanul fosztogató minisztert Orbán Viktor kormányából. Lépésről lépésre. Tisztelt honfitársaim, végig fogunk menni közösen, sokmilliónyian az igazságtétel rögös útján lépésről lépésre, tégláról téglára” – zárta beszédét Magyar.

A miniszterelnök a beszéde elején a magyar ügyészeket tisztességes embernek nevezte, szerinte „nem az ő felelősségük a Legfőbb Ügyészségbe és a Központi Nyomozó Főügyészségbe vetett közbizalom jelentős megrendülése”. Szerinte az ügyészek az országot túszul ejtő rendszer áldozatai voltak, hasonlóan a NAV, a honvédség vagy rendőrség dolgozóihoz, akiknek nem engedték, hogy rendesen végezzék a dolgukat. A miniszterelnök szerint a kormány és a parlament feladata, hogy olyan kereteket teremtsen, ahol ezek az emberek normálisan végezhetik a dolgukat.

A miniszterelnök hosszan részletezte, hogy a mentelmi joguktól megfosztott ellenzéki képviselők milyen ügyekben érintettek az ügyészség szerint. Hankóról azt mondta, a minisztériuma „a választás előtt a magyar kultúra kasszáját egyszerűen átadta a Fidesznek és a Fidesz-közeli celebeknek. Több mint ezer egyedi döntéssel, érdemi bírálat nélkül szórtak szét több mint 17 milliárd forint közpénzt. Volt, aki be sem adott pályázatot, mégis nyert.” A miniszterelnök hosszan sorolta, milyen celebek (Dopeman, Tóth Gabi, Fásy Ádám) és fideszesek által alapított, vagy hozzájuk köthető szervezetek kaptak pénzt. Néha a fideszes padsorokra nézve azt mondta, nagyon lefelé néznek a képviselők.

„Az orbáni maffiában egyébként kispályásnak számító Hankó Balázs egyedül 600 millió forint közpénzt utalt ki volt főnöke családi cégének digitális avatárok fejlesztésére, és félmilliárd forint közpénzt tolt be egy olyan koncertsorozatba, amelynek a támogatási kérelmében beleírták, hogy a cél a roma szavazók és a bizonytalanok megnyerése a Fidesz számára” – mondta Magyar, majd a Kerepesen osztott Penny-kártyákról beszélt, amelyről mi is forgattunk videót:

„Kedves ellenzéki képviselőtársaim, föl azokat a tekinteteket” – mondta Magyar, aki kérdőre vonta, nem azért állnak-e ki Hankó mellett, nehogy a volt miniszter „elkezdjen dalolni”. Ezután azt is megkérdezte a KDNP frakcióvezetőjétől, Rétvári Bencétől, hogy miért nem álltak ki Seszták Miklós KDNP-s képviselő mellett, akinek szintén kiadták a mentelmi jogát, néhány órával később pedig az ügyészség már őrizetbe is vette. Magyar ezután az általa KDNP Simicska Lajosának nevezett Seszták ügyét részletezte, erről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Polt-ügyészség–Áder–Orbán-kormány

Toroczkai László elnöke arra készült, hogy Magyar támogatni fogja a Mi Hazánk korábbi törvényjavaslatát, amely eltörölné a politikusokat védő jogot közvádas ügyekben. Gyanítja, hogy csak azért foglalkoznak most ezzel a kérdéssel a tiszások, mert Magyar mentelmi jogát is kikértek.

A pártelnök emellett elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza és a Fidesz vezetői „ügyészeket és rendőröket fenyegetnek”. Hozzátette, hogy hivatalban lévő miniszterelnökként fenyegetni ügyészeket nagyon más, mint ellenzékiként.

Magyar erre később azt reagálta, hogy nem fenyegetett senkit, hiszen arról beszélt, hogy az ügyészség politikai befolyás miatt nem indított eljárásokat korrupciós ügyekben. Utána azt mondta, biztos a mi hazánkos képviselők is tudják, hogy a Polt Péter vezetett ügyészség és Orbán Viktor kormánya között Áder János egykori köztársasági elnök volt a közvetítő. A Mi Hazánkos képviselők vicces arcot vágtak a hírre:

Hajtóvadászat, önkény

Az ellenzéki padsorok között Hankó Balázs és Seszták Miklós padjain egy-egy laptopra ragasztott felirat hirdette: „Ma én, holnap te”. Egy ponton az egyiket a házelnök kérésére lecsukták, Magyar pedig azzal viccelődött, hogy a Fidesz-KDNP szavazói nem értik, kire utalhat a felirat. Magyar azt mondta, hogy az ellenzéki szavazókért „nem fognak jönni, mert ők nem loptak el közpénzt, úgyhogy ne fenyegessék a rendes, jóravaló magyar emberek”.

Seszták Miklós üres helye Fotó: Bankó Gábor/444

Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető szerint megalázták Baka Andrást, amikor 0 képviselő támogatta az általa jelölt legfőbb ügyészt, utána pedig még azt is megmondta neki a miniszterelnök, hogy milyen ügyészre lenne szükség, miközben neki ehhez Rétvári szerint semmi köze. A frakcióvezető az építőipar lassulásáról, a KATA emeléséről és a munkanélküliségi adatok romlásáról beszélt, mondván, ezekről Magyar nem szólt, csak fenyegetőzött.

Bóka János fideszes frakcióvezető szerint Magyar ugyan az igazságszolgáltatás függetlenségéről beszélt, de ami ma a magyar jobboldal közösségével történt, annak az igazságszolgáltatásához semmi köze nincsen. Bóka szerint hajtóvadászat folyik ellenük, kezdve a Mandiner beszántásával, Schmidt Mária eltávolításáig, és tovább.

Bóka azt mondta, kiállnak mindazok mellett, „akik jelenleg politikai koncepciós eljárás alatt állnak”, és mellettük állnak akkor is „amikor felelősségre vonjuk mindazokat, akik ezeket a politikai boszorkányüldözéseket kitervelték, végrehajtották vagy ahhoz asszisztáltak”.

Fotó: Bankó Gábor/444

„A politikai hajtóvadászat új szakaszába érkezett”, amikor összehívták a rendkívüli ülést, hogy „az abszolút politikai filmszínház legújabb epizódját minél hatékonyabban le tudják forgatni. Ezért vannak már most rendőrök az országházban anélkül, hogy bármilyen nyomozás, taktikai szempont ezt indokolná” – mondta Bóka. Később Magyar azt mondta, nincsenek bent rendőrök, és hogy csak a házelnök engedélyével jöhetnének be, Forsthoffer Ágnes szerint viszont ő nem adott ki ilyet.

A miniszterelnök azt kérte Forsthoffertől, hogy amennyiben érkezik ilyen kérés a hatóságoktól, engedélyezze nekik. „Önök jelenleg egy bűnözőt bújtatnak” – mondta Bókának Magyar a mentelmi jogától megfosztott Hankó Balázsra utalva, mivel a volt fideszes miniszter jelezte, hogy „nem hajlandó elhagyni az épületet”. Arra kéri Forsthoffer Ágnes házelnököt, hogy engedélyezze a hatóságok belépését a parlamentbe.