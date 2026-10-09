Orbán szerint nem kellett kormányzati utasítás az ukrán aranykonvoj lefoglalásához, de ha kellett volna, kiadja

„Az aranykonvojügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat” – írta Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

Orbán úgy fogalmazott: a „nemzeti kormány miniszterelnökeként” büszke arra, hogy „Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit” sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. A volt kormányfő szerint

„a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak, saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat”.

Hozzátette: ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadta volna.

Hajdu János, a TEK főigazgatójaként az ukrán pénzszállítók elfogásának napján fogadja Orbán Viktort a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén március 5-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Fidesz elnöke szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Közleményében szégyennek nevezte, hogy a mostani kormány „a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait" meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették”.

Az aranykonvojügyben Hajdu Jánost, a TEK egykori vezetőjét hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják. A volt TEK-vezető tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen, és szabadlábon védekezik. A Központi Nyomozó Főügyészésg csütörtökön megerősítette, hogy eddig öt embert hallgattak ki az ügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén – Szathmáry István – kívül három rendőr van. A három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítják, mert valótlan tartalmú jelentést készítettek az ukrán állampolgárokkal szembeni intézkedésről.

Az aranykonvojügy a Fidesz bukása után kapott igazán lendületet. A NAV visszaadta az ukrán banknak a lefoglalt pénzt, közben az ügyészség elkezdte kihallgatni a március 5-i eset tanúit. Hajdu Jánost június 29-én gyanúsították meg. Kihallgatásán azt állította, Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárral egyeztetett a rajtaütésről. A Telex június 3-án megjelent cikke szerint

maga Orbán döntött arról, hogy le kell csapni a pénzszállítókra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, és ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak.

A NAV időközben bűncselekmény hiányában lezárta a pénzszállítókkal szembeni nyomozást.

Tanúvallomásaik alapján az ukrán pénzszállítók és két eljáró NAV-os vezető szemszögéből is megírtuk a történetet, emellett beszámoltunk egy NAV-os belső jelentésről, ami szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az ügyben, és egy belső ügyészségi dokumentumról is, amelyben többek között azt írják, „ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben”. A múlt héten a Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvojügy nyomozását.