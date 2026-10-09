Orbán szerint nem kellett kormányzati utasítás az ukrán aranykonvoj lefoglalásához, de ha kellett volna, kiadja

„Az aranykonvojügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat” – írta Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.
Orbán úgy fogalmazott: a „nemzeti kormány miniszterelnökeként” büszke arra, hogy „Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit” sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. A volt kormányfő szerint
„a hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak, saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat”.
Hozzátette: ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadta volna.
A Fidesz elnöke szerint az ügyben eljáró hatóságok és szakemberek a munkájukért elismerést és jutalmat érdemelnek. Közleményében szégyennek nevezte, hogy a mostani kormány „a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait" meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették”.
Az aranykonvojügyben Hajdu Jánost, a TEK egykori vezetőjét hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják. A volt TEK-vezető tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen, és szabadlábon védekezik. A Központi Nyomozó Főügyészésg csütörtökön megerősítette, hogy eddig öt embert hallgattak ki az ügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén – Szathmáry István – kívül három rendőr van. A három rendőrt közokirat-hamisítással gyanúsítják, mert valótlan tartalmú jelentést készítettek az ukrán állampolgárokkal szembeni intézkedésről.
Az aranykonvojügy a Fidesz bukása után kapott igazán lendületet. A NAV visszaadta az ukrán banknak a lefoglalt pénzt, közben az ügyészség elkezdte kihallgatni a március 5-i eset tanúit. Hajdu Jánost június 29-én gyanúsították meg. Kihallgatásán azt állította, Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárral egyeztetett a rajtaütésről. A Telex június 3-án megjelent cikke szerint
maga Orbán döntött arról, hogy le kell csapni a pénzszállítókra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, és ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak.
A NAV időközben bűncselekmény hiányában lezárta a pénzszállítókkal szembeni nyomozást.
Tanúvallomásaik alapján az ukrán pénzszállítók és két eljáró NAV-os vezető szemszögéből is megírtuk a történetet, emellett beszámoltunk egy NAV-os belső jelentésről, ami szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az ügyben, és egy belső ügyészségi dokumentumról is, amelyben többek között azt írják, „ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben”. A múlt héten a Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvojügy nyomozását.
„A nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint” – közölte pénteken a KNYF.
Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
Őket azzal, hogy valótlan tartalmú jelentést készítettek a TEK épületében fogva tartott hét ukrán állampolgárral szembeni intézkedésről, ami, ha így történt, közokirat-hamisítás.
Lapunk megszerezte az aranykonvoj ukrán pénzszállítóinak tanúvallomásait, amelyben részletesen beszélnek arról, mi történt, miket kérdeztek tőlük, hogyan beszéltek velük a magyar hatóságok.
A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.
Birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.
A 444 birtokába jutott dokumentum vezetői összefoglalójában 24 pontban sorolják fel az ellenőrzés megállapításait. Ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”. Az ügyészség lapunkhoz eljuttatott álláspontja ezzel ellentétes. A NAV megkeresésünkre elismerte, hogy valóban rendeltek el ilyen vizsgálatot, sőt, többet is.