Szabó Bálint Pócs János vendégeként ült be a parlamenti páholyba, majd onnan ordibált, míg ki nem küldték

„Út a börtönből a parlamentbe” – ezzel a szöveggel posztolt egy elég értelmezhetetlent az ITT AZ IDŐ Facebook-oldalra az oldalt elvileg irányító Szabó Bálint egykori szegedi önkormányzati képviselő, aki Pócs János fideszes vendégeként kapott belépőt a parlamenti páholyba. Az ülés során többször is beordibáló Szabót Forsthoffer Ágnes házelnök egy ponton – amikor Szabó épp üvöltve vágott közbe az őt bolondnak nevező Magyar Péter felszólalásába – távozásra szólította fel.
Szabó láthatóan nem akart lelépni, majd miután a miniszterelnök és a házelnök a Fidesz frakcióját kezdte el számon kérni, hogy miért engedték be vendégként a volt politikus-botrányhőst, Bóka János fideszes frakcióvezető és Pócs János is odament a páholyhoz, mondott valamit Szabónak, aki vonakodva, de végül távozott. Szabó kikísérése közben élő adást is indított, amiben arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök nem válaszol a kérdésekre, és biztonsági őrökkel veszi körbe magát.
Hétfőn a parlamentben Magyar Péter maratoni napirend előtti felszólalásában ismertette a 2027-es költségvetési terveket – a lényegről ebben a cikkben írtunk.
Szabó az elmúlt két év kampányeseményein is rendre feltűnt, jellemzően trombitával, amin a Magyar Péter által 2024-ben mémesített A Börtön Ablakában című szám dallamát játszotta. Nemcsak a Tisza, de a Fidesz rendezvényein is rendszeresen trollkodott: Lázár Jánost például tavaly októberben addig hergelte az öngyilkos hódmezővásárhelyi rendőrkapitány esetével, meg a volt miniszter fiának kocsiztatásával, amíg Lázárból ki nem fakadt, hogy
„igaz, hogy pedofília miatt üldöznek téged? Igaz, hogy pedofil vagy?"
A 2019–2024 között szegedi önkormányzati képviselő – de szombathelyi születésű –, Szabó neve számos más ügy miatt is bekerült korábban a hírekbe, volt parlamenti képviselőjelölt az újpesti időközi választáson, 2025 tavaszán elfogatóparancsot adtak ki ellene – elfogták, de mentelmi joga miatt el is engedték –, demonstratív jelleggel trombitált Orbánnak és Hszi Csin-pingnek, emiatt fogdába került, egy tavaszi hídblokádos tüntetés idején megpróbált átúszni a Dunán, de pár éve még gazdatüntetést is szervezett, ami miatt körözték.
Az időnként politikai kavarógépként is emlegetett Szabó egykor többek között azt állította, hogy Szili Katalin, Szekeres Imre és Baja Ferenc szivárogtatta ki Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét, de szereplője volt a vasi MSZP-s tagtoborzási botránynak, politizált az DK-ban, volt egy zűrös elrablási ügye, szervezett szinte nulla résztvevővel gazdatüntetést, és kavart a Szeviép-ügy körül is, akkoriban Botka László szegedi polgármestert támadta.
Akkoriban, hat évvel ezelőtt ráadásul Botka ellen még éppen Lázár Jánossal voltak szövetségesek. Miután a 2018. februári időközi választáson a Fidesz elbukta Hódmezővásárhely vezetését, és kialakult egy Márki-Zay–Botka szövetség, Lázár háborút indított a szegedi polgármester ellen: beleállt a Szeviép-sztoriba, és látványosan támogatni kezdte Szabót. Ebben a cikkben Lázár és Szabó csörtéjéről bővebben is írtunk.
Szeged meghódítása a Fidesz egyik fő projektje az őszi önkormányzati választáson, de addig civakodott egymással a párt két nagyembere, hogy egyelőre kihívója sincs Botka Lászlónak.
De mentelmi joga miatt el is engedték.
Miközben a Hír TV-s egyre hangosabban rikácsolt, Magyar rezzenéstelen arccal énekelt tovább.
A rendőrség kihúzta a vízből, de újra kellett éleszteni az akció után.
„Közérdekű üzem működésének megzavarása” miatt.
Hatóság félrevezetéséért.
Egy 2×4 méteres cellában.
Maratoni ismertetőjében a miniszterelnök beszélt arról, mit tartanak meg, mit nem, mit dupláznak, mit vezetnek be, meg arról is, hogy a szociális, oktatási és egészségügyi ágazat is kap pénzt, pedig egyes közgazdászok szerint ilyen költségvetés mellett ez nem jó ötlet. A hiány 4,9 százalék lesz.
A Heti Válasz e sokkoló hírével kezdjük a napot. Jó reggelt, ébresztő!
A vad sztorijairól elhíresült politikus ellen most közúti veszélyeztetés és hivatalos személy elleni erőszak a vád.
A Fidesz-kommunikáció egy hete arról szól, hogy a pedofilvád bűncselekmény, Orbán Viktor szerint komcsi tempójú rágalmazás. Lázár most arról beszélt, hogy „pedofília miatt üldözik” Szabó Bálintot, holott ez nem igaz. A miniszter abszurd érvvel magyarázza szavait, Szabó szerint „Lázár Jánosnak évekig börtönben kell majd rohadnia”, ha a kormány komolyan veszi magát.
Közben több ügyben is eljárás folyik a szegedi önkormányzati képviselő ellen.