Szabó Bálint Pócs János vendégeként ült be a parlamenti páholyba, majd onnan ordibált, míg ki nem küldték

„Út a börtönből a parlamentbe” – ezzel a szöveggel posztolt egy elég értelmezhetetlent az ITT AZ IDŐ Facebook-oldalra az oldalt elvileg irányító Szabó Bálint egykori szegedi önkormányzati képviselő, aki Pócs János fideszes vendégeként kapott belépőt a parlamenti páholyba. Az ülés során többször is beordibáló Szabót Forsthoffer Ágnes házelnök egy ponton – amikor Szabó épp üvöltve vágott közbe az őt bolondnak nevező Magyar Péter felszólalásába – távozásra szólította fel.

Szabó láthatóan nem akart lelépni, majd miután a miniszterelnök és a házelnök a Fidesz frakcióját kezdte el számon kérni, hogy miért engedték be vendégként a volt politikus-botrányhőst, Bóka János fideszes frakcióvezető és Pócs János is odament a páholyhoz, mondott valamit Szabónak, aki vonakodva, de végül távozott. Szabó kikísérése közben élő adást is indított, amiben arról beszélt, hogy a magyar miniszterelnök nem válaszol a kérdésekre, és biztonsági őrökkel veszi körbe magát.

Hétfőn a parlamentben Magyar Péter maratoni napirend előtti felszólalásában ismertette a 2027-es költségvetési terveket – a lényegről ebben a cikkben írtunk.

Fotó: Németh Dániel/444

Szabó az elmúlt két év kampányeseményein is rendre feltűnt, jellemzően trombitával, amin a Magyar Péter által 2024-ben mémesített A Börtön Ablakában című szám dallamát játszotta. Nemcsak a Tisza, de a Fidesz rendezvényein is rendszeresen trollkodott: Lázár Jánost például tavaly októberben addig hergelte az öngyilkos hódmezővásárhelyi rendőrkapitány esetével, meg a volt miniszter fiának kocsiztatásával, amíg Lázárból ki nem fakadt, hogy

„igaz, hogy pedofília miatt üldöznek téged? Igaz, hogy pedofil vagy?"

A 2019–2024 között szegedi önkormányzati képviselő – de szombathelyi születésű –, Szabó neve számos más ügy miatt is bekerült korábban a hírekbe, volt parlamenti képviselőjelölt az újpesti időközi választáson, 2025 tavaszán elfogatóparancsot adtak ki ellene – elfogták, de mentelmi joga miatt el is engedték –, demonstratív jelleggel trombitált Orbánnak és Hszi Csin-pingnek, emiatt fogdába került, egy tavaszi hídblokádos tüntetés idején megpróbált átúszni a Dunán, de pár éve még gazdatüntetést is szervezett, ami miatt körözték.

Az időnként politikai kavarógépként is emlegetett Szabó egykor többek között azt állította, hogy Szili Katalin, Szekeres Imre és Baja Ferenc szivárogtatta ki Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét, de szereplője volt a vasi MSZP-s tagtoborzási botránynak, politizált az DK-ban, volt egy zűrös elrablási ügye, szervezett szinte nulla résztvevővel gazdatüntetést, és kavart a Szeviép-ügy körül is, akkoriban Botka László szegedi polgármestert támadta.

Akkoriban, hat évvel ezelőtt ráadásul Botka ellen még éppen Lázár Jánossal voltak szövetségesek. Miután a 2018. februári időközi választáson a Fidesz elbukta Hódmezővásárhely vezetését, és kialakult egy Márki-Zay–Botka szövetség, Lázár háborút indított a szegedi polgármester ellen: beleállt a Szeviép-sztoriba, és látványosan támogatni kezdte Szabót. Ebben a cikkben Lázár és Szabó csörtéjéről bővebben is írtunk.