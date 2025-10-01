Miközben a kormány büntetné az alaptalan pedofilvádakat, Lázár János minden alap nélkül lepedofilozta ellenfelét

„Igaz, hogy pedofília miatt üldöznek téged? Igaz, hogy pedofil vagy?"

– így fakadt ki Lázár János a múlt heti soproni Lázárinfó előtt, amikor a volt szegedi képviselő, Szabó Bálint – aki mostanában szívesen trombitál szét kormánypárti rendezvényeket, például Lázár fórumait is – előbb az öngyilkos hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt említette neki, majd azt kérdezte, hogy most is magával hozta-e a fiát „a kék villogós autóval”.

A miniszter előbb csak annyit mondott, hogy „a saját gyerekeddel foglalkozz, Bálint”, majd amikor az folytatta, hogy „ez nem egy személyes kérdés”, Szabó felé fordulva feltette a pedofilvádat sugalmazó két kérdést. Ehhez azt is hozzátette, hogy „Szombathelyen és Szegeden is ezt beszélik”. Az esetről Szabó Bálint videófelvételt készített, amit közzé is tett a Tiktokon (a szombathelyes rész a videón nem hallatszik jól, és a feliratozás is csak egy pillanatra bukkan fel).

A 2019–2024 között szegedi önkormányzati képviselő – de szombathelyi születésű – Szabó Bálint neve számos ügy miatt került bele a hírekbe, volt parlamenti képviselőjelölt az újpesti időközi választáson, tavasszal elfogatóparancsot adtak ki ellene – elfogták, de mentelmi joga miatt el is engedték –, demonstratív jelleggel trombitált Orbánnak és Hszi Csin-pingnek, emiatt fogdába került, egy tavaszi hídblokádos tüntetés idején megpróbált átúszni a Dunán, de pár éve még gazdatüntetést is szervezett, ami miatt körözték.

Az időnként politikai kavarógépként is emlegetett Szabó egykor többek között azt állította, hogy Szili Katalin, Szekeres Imre és Baja Ferenc szivárogtatta ki Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét, de szereplője volt a vasi MSZP-s tagtoborzási botránynak, politizált az DK-ban, volt egy zűrös elrablási ügye, szervezett szinte nulla résztvevővel gazdatüntetést, és kavart a Szeviép-ügy körül is, akkoriban Botka László szegedi polgármestert támadta.

Akkoriban, hat évvel ezelőtt ráadásul Botka ellen még éppen Lázár Jánossal voltak szövetségesek. Miután a 2018. februári időközi választáson a Fidesz elbukta Hódmezővásárhely vezetését, és kialakult egy Márki-Zay–Botka szövetség, Lázár háborút indított a szegedi polgármester ellen: beleállt a Szeviép-sztoriba, és látványosan támogatni kezdte Szabót.

Akiről azt is tudjuk, hogy több ügyben emeltek ellene vádat, 2023-ban a börtönt is megjárta.

Arról viszont semmilyen emlékünk nem volt, hogy bármikor is felbukkant volna a büntetőügyei között pedofil cselekmények gyanúja, vagy valaha is hírbe hozták volna egyáltalán pedofíliával, amit most Lázár kérdései tényként sugalltak.

Nem vezettek eredményre az ilyen irányú kereséseink sem, sem lapok archívumaiban, sem a netes böngészéssel nem találtunk adatot Szabó esetleges pedofil ügyeiről. Szegedi és Csongrád-Csanád megyéhez köthető forrásokkal is beszéltünk, köztük olyanokkal, akik a kilencvenes évek eleje óta részei a helyi, megyei közéletnek, vagy nyomon követik azt. Egyikük sem hallott arról, hogy ilyen esete lett volna.

„Nincsen semmi. Kurva nagyot hibázott szerintem János. A gyerekével kapcsolatos dolog kihozta a sodrából. Vissza próbált támadni és elbaszta.”

Ezt már Szabó Bálint mondta, amikor felhívtuk, hogy van-e olyan eljárás, bármi ügy vagy korábbi vád, szóbeszéd, amire Lázár a szavait alapozta. A politikus arról is beszélt, hogy „ennél aljasabb rágalmat” nehezen tudna elképzelni, mint amit a miniszter mondott.

„Rendkívül mocskos, amit János csinált, büntetőfeljelentést teszek ellene” – felelte kérdésemre, hozzátéve: alig várja, hogy megjelenjenek az új jogszabályok, amiket a kormánypolitikusok ígérgetnek a hamis pedofilvádak megfogalmazói ellen. Szerinte a kormány komolyan veszi, amiről az elmúlt egy hétben beszéltek, „ha az lesz, amit Gulyás Gergely mondott, Lázár Jánosnak évekig börtönben kell majd rohadnia.”

Beszélt arról is, hogy mire utalhatott a fideszes politikus, amikor azt mondta: „saját gyerekeddel foglalkozz, Bálint”. Arra gondol, hogy ez egy burkolt, fenyegetésnek is felfogható figyelmeztetés volt. A hat és féléves kislányukat ugyanis örökbe fogadták, amikor az háromhetes volt, és az örökbefogadás ügyintézése a kormányhivatal jogkörébe tartozik.

Lázár János tehát a jelek szerint teljesen alaptalanul sugallta, hogy politikai ellenlábasának bármiféle pedofilügye lenne. Mindezt akkor, amikor a múlt hétfői parlamenti Semjén Zsolt-beszéd után (lásd cikkünket: Semjén Zsolt kiborulása) a kormánypárti politikai kommunikáció két fő csapása az, hogy

nemcsak a pedofil bűncselekmények tartoznak a legsúlyosabb tettek közé, a hamis pedofilvád hasonlóan súlyos;

a kormánypárti és kormányzati politikusok sosem vádolták politikai ellenfeleiket pedofíliával.

Ehhez képest az egyik legfajsúlyosabb kormányzati szereplőnek számító Lázár János most olyan kijelentést tett – a videó tanúsága szerint egy olyan pillanatban, amikor nem tudott uralkodni az indulatain –, ami mindkét fenti állításnak keresztbe vert. Legalábbis nehéz másképp értelmezni a szavait, noha ő megpróbálta. Ugyanis írásbeli kérdésünkre, hogy mi alapján fogalmazta meg a pedofilvádat, ezt a választ adta:

„Abszurd támadásra szándékosan abszurd kérdéssel válaszoltam, remélve, hogy ettől talán leesik a kérdezőnek, hogy a politikai kritika és a személyeskedő rágalom között óriási a különbség. Az abszurd támadás azonban mindenkivel szemben egyformán abszurd: akkor is, ha ellenzéki aktivistát, és akkor is, ha kormánytagot ér. Aki az egyiket elutasítja, utasítsa el a másikat is. Nem lehet kettős mérce.”

Ezek szerint a lázári recept alapján bármikor lehet mégis pedofilozni, csak azt kell mondani, hogy az „szándékosan abszurd” reakció volt egy szerintünk „szándékosan abszurd támadásra”. Ez némileg új fényt ad azoknak a kormánypárti kijelentéseknek, amelyek az elmúlt egy hétben elhangoztak az alaptalan pedofilvádakkal kapcsolatban.

Maga Lázár ugye éppen ezen a múlt csütörtöki soproni fórumon mondta: „a pedofíliával vádolókat… következetesen meg kell büntetni”.

Ugyancsak csütörtökön Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt: „éveket kell börtönben töltenie annak, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl” az olyan fajsúlyú esetekben, mint egy pedofilvád.

Még mindig csütörtök, aznap Orbán Viktor a Facebookon fejtette ki a véleményét a hamis pedofilvádakról: „közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért.”

Másnap, tehát szokásos péntek reggeli rádiónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy bár a pedofil bűncselekmények a legsúlyosabb tettek közé tartoznak, a hamis pedofilvád hasonlóan súlyos. „Ebben az esetben a szóbeszéd nem bocsánatos bűn”.

Még mindig a kormányfő: a digitális polgári köröknek küldött heti körlevelében az álhírterjesztőknek – pontosítsunk: az „aljas ellenzéki álhírterjesztőknek” – azt üzente, hogy mindegyikük „a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján”.

Bár Lázár ellenzéki álhírterjesztőnek nem mondható, a Gulyás és Orbán által tett megjegyzések alapján elmondható róla, hogy „komcsi tempóban” tett rágalmazásnak tűnő kijelentést, ami „nem bocsánatos bűn”, amiért felelni kell.

Az is figyelemre méltó, amit korábban említettem, hogy a kormánypárti politikusok eddig igyekeztek eltávolítani maguktól azokat az eseteket, amikor ellenzéki politikusok elleni lejárató kampány része volt a pedofilozás – ehhez képest Lázár most beleállt egy ilyen szituációba. Igaz, eddig is hazugság volt a kormányzati kommunikáció részéről azt állítani, hogy minden esetben, amikor Orbánnal szembe került politikusok vagy üzletemberek, kritikus közszereplők vagy civilek államilag finanszírozott vagy állami segítséggel végrehajtott lejáratására, megrágalmazására indult kampány, az formálisan legfeljebb a propagandamédia felelőssége volt.

Hiszen például, mint korábban mi is megírtuk, pedofilvádat fogalmaztak már meg az állandóan pedofilozó – és emiatt nemegyszer kellemetlen helyzetekbe került – kormánypárti politikusok. 2023-ban például brutális pedofilozós kampány indult a Szikra ellen, végül a mozgalom parlamenti képviselőjének, Jámbor Andrásnak végrehajtót kellett küldenie az Origóra, ami Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezetővel együtt minden alap nélkül azt állította, hogy a parlamenti képviselő bűnrészes pedofil bűncselekményben. A mostani pedofilozós botrányt kirobbantó Semjén Zsolt is élen járt az alaptalan pedofilozásban (és zsidózásban), amikor 2005-ben a tisztességes magyar családok gyermekeire szexuális céllal pályázó szakállas SZDSZ-esekről beszélt.