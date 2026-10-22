A Nemzetközi Büntetőbíróság kapta az emberi jogok védelméért járó Szaharov-díjat

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) és annak tisztségviselői együttesen kapták meg a 2026-os Szaharov-díjat a Gondolatszabadságért, írja közleményében az Európai Parlament. Az idei díjazottat csütörtökön jelentette be Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke az ülésteremben. Azt mondta:

„Az Európai Unió a többoldalú kapcsolatok és a nemzetközi intézmények tiszteletben tartására épül. Azzal, hogy a Szaharov-díjat a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és tisztségviselőinek ítéli oda, az Európai Parlament elismeri a Bíróság fontos munkáját, amelyet a nemzetközi jog és igazságosság fenntartása érdekében végezenek.”

A Szaharov-díjat korábban Alekszej Navalnij, az ukrán nép, valamint venezuelai ellenzéki vezetők is megkapták. A Fidesz pedig egy ponton azzal az ötlettel állt elő, hogy Elon Musknak is oda kéne adni azt, ám ebből persze nem lett semmi.

Az ICC a nemzetközi közösséget leginkább aggasztó, legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatban folytat vizsgálatokat. Azzal, hogy nekik ítélték az emberi jogok védelméért járó díjat, az Európai Parlament az USA-nak is üzen: Donald Trump kormánya ugyanis augusztusban szankciókkal sújtotta a testület elnökét, Tomoko Akanét, Marco Rubio külügyminiszter pedig kimondott kampányt indított az intézmény felszámolására.

Fotó: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT / H/Anadolu via AFP

Trump második ciklusának elején „nemzeti szükséghelyzetet” hirdetett az ICC Amerikát és Izraelt célzó, szerinte „törvénytelen és megalapozatlan” lépései miatt, majd szankciókkal sújtotta a bíróság vezetőit, bíráit és más, palesztin ügyekben dolgozó szereplőket. Raed Jarrar, a Dawn jogvédő szervezet vezetője szerint Rubio támadása „Ukrajnától Szudánig” akadályozhatja az igazságszolgáltatást, és nem az ICC-t, hanem „a második világháború hamvaiból létrejött, szabályokon alapuló nemzetközi rendet” bontja le.

Az EP közleménye szerint a mostani díjjal az a cél, hogy az ICC munkájára irányítsák a figyelmet. Hozzátették: az EU-nak védelmeznie kell a nemzetközi igazságszolgáltatás és elszámoltathatóság globális mechanizmusait.

Az Európai Parlament a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról, valamint az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről szóló 2025-ös éves jelentéseiben is aggodalmát fejezte ki a bíróság elleni támadások miatt, különösen az USA részéről. A képviselők többször is felszólították az Európai Bizottságot, hogy léptesse életbe az EU úgynevezett „blokkoló rendeletét”, annak érdekében, hogy megvédje az ICC munkatársait a határokon átnyúló támadásoktól, és lehetővé tegye a Bíróság számára, hogy teljes függetlenségben folytathassa tevékenységét.

A magyar országgyűlés még májusban döntött arról, hogy hazánk az ICC tagja maradjon, miután az Orbán-kormány másfél éve úgy határozott, hogy kilépnének a szervezetből A májusi szavazáson csak a tiszások voksoltak igennel a maradásra, a Fidesz-KDNP döntő többsége nemet nyomott, a KDNP-s Simicskó István viszont tartózkodott a mi hazánkos politikusokkal együtt.