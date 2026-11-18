Az uniós tagállamok idén januárban elfogadták a vezetékes gáz és a cseppfolyósított földgáz (LNG) Oroszországból az EU-ba irányuló behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló rendeletet. Áprilistól kezdve betiltották a rövid távú LNG-szerződéseket, júniustól pedig a rövid távú vezetékesgáz-szerződéseket. A rendeletet fokozatosan vezetik be, a teljes tilalom az LNG-behozatal esetében 2026 végétől, a vezetékes gáz behozatala esetében pedig 2027 őszétől lép hatályba.
Az EU a kiskapukat is bezárta: a tilalom életbe lépése után az uniós vállalatok a világon sehol sem vásárolhatnak, adhatnak el vagy szállíthatnak orosz LNG-t, azaz a korlátozás nemcsak az orosz LNG EU-ba történő behozatalára vonatkozik, hanem az uniós cégek globális kereskedelmi tevékenységére is. Mindez azt jelenti, hogy a szabályok értelmében Európa kevesebb mint 50 nap múlva orosz cseppfolyósított földgáz nélkül marad annak ellenére, hogy az Európai Unió még jelenleg is nem csak hogy a fő vásárlója Oroszország egyik kiemelt jelentőségű sarkvidéki földgázprojektjének, a Jamalnak, hanem úgy tűnik, a tiltás életbe lépése előtt a tagállamok még egy utolsó nagy rohammal igyekeznek beraktározni az orosz LNG-ből.
Az Urgewald környezetvédelmi szervezet elemzése szerint idén január és október között az uniós kikötőkbe 12,89 millió tonna LNG érkezett az oroszországi Jamal-projektből. A Jamal lényege, hogy a sarkvidéki Jamal-félszigeten kitermelt földgázt cseppfolyósítja, majd tartályhajókon exportálja.
Az előző év azonos időszakához képest 6,3 százalékos növekedést jelent, és a Jamal-projekt nyilvántartott szállításainak 81 százalékát tette ki. Az Európai Unió 2026 első tíz hónapjában a becslések szerint 8,7 milliárd eurót költött csak a Jamal-projektből érkező cseppfolyósított földgáz vásárlására, ami 21 százalékkal több, mint a 2025-ös teljes évre becsült kiadások. (Az ettől különálló, szintén sarkvidéki Arctic LNG 2 projektet nem számolták bele.) A kiadások emelkedése nemcsak annak köszönhető, hogy több földgázt vásároltak, hanem annak is, hogy a gáz drágább lett.
Az elmúlt években Európa az összes gázimportján belül közel feléről körülbelül nyolcadára csökkentette az orosz gáz arányát, de az import megszüntetésének jogszabályban rögzített időpontjához közeledve egyre inkább látszik, hogy ennek milyen ára van. Az európai gáztőzsdéken az árak idén ősszel 2022 vége óta nem látott szintre emelkedtek, az EU pedig az elmúlt legalább 15 év legalacsonyabb fűtési szezonkezdő készletszintjével indult neki a télnek. November 1-jén a tárolók töltöttsége 74,6 százalék volt, szemben az adott napra számított 2011–2025-ös, 90,5 százalékos átlaggal. Persze az alacsony készletszint nem kizárólag az orosz LNG kivezetésének következménye, iparági szervezetek szerint a 2025–2026-os tél végén alacsonyabb készletek, a lassú nyári feltöltés, a közel-keleti konfliktus miatt kieső LNG-szállítások és a magasabb árak egyaránt hozzájárultak a mostani helyzethez.
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