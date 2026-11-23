A közelgő brüsszeli uniós csúcs és a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozó határozta meg Magyar Péter hétfői felszólalását, amellyel kezdetét vette a hatnapos parlamenti maraton. A miniszterelnök november 26-27-én Brüsszelben tárgyal az uniós vezetőkkel a 2028–2034-es uniós költségvetésről és Ukrajna jövő évi finanszírozásáról. Az Európai Tanács rendkívüli ülésén António Costa november 21-én bemutatott módosított költségvetési javaslatát vitatják meg, és arra is megoldást keresnek, hogyan fedezzék Ukrajna 2027-re becsült, mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiányát.

Magyar emellett bejelentette, hogy hamarosan Kárpátaljára utazik, ahol a régóta egyeztetett találkozójára is sor kerülhet Volodimir Zelenszkijjel. Ezzel 2015 óta először látogatna hivatalban lévő magyar miniszterelnök a térségbe. A találkozó pontos helyszínéről és időpontjáról nem beszélt.

Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök felszólalásában elítélte az orosz agressziót, és keményen nekiment a Fidesz korábbi háborús kampányainak is. Az ellenzék Ukrajna további finanszírozásával és a határon túli magyarok támogatásának csökkentésével támadta, a KDNP pedig a Seszták-ügyben próbált visszavágni. Magyar a viszontválaszában aztán betegsége és a közelgő pozsonyi V4-es találkozó ellenére is hosszan, látható élvezettel szedte ízekre a TV2 riportját, amellyel a földből előkerült milliárdokat egy Seszták Miklóshoz szintén kötődő vállalkozóhoz próbálták kapcsolni.

Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat

Magyar a múlt keddi, Munkács és Ungvár környékét érintő orosz támadások felidézésével kezdte. Hosszan beszélt Kárpátaljához fűződő személyes kapcsolatáról, majd felidézte 2024-es ukrajnai útját is, amikor Radnai Márkkal és civilekkel a Ricsi nevű Ford Transittal indultak Kijevbe, hogy gyógyszereket és tápszereket vigyenek egy gyermekkórháznak.

A miniszterelnök részletesen mesélt a háborús hétköznapokról, a légiriadókról, a kijárási korlátozásokról, a szétszakított családokról és az elrabolt gyerekekről. Felidézte a bucsai mészárlást is, amelynek áldozatait az orosz megszálló erők brutálisan legyilkolták.

„Innen, a magyar Országgyűlésből szeretném kifejezni együttérzésemet a kárpátaljai magyarsággal és az ukrán néppel” – mondta, majd egyértelművé tette: Oroszország az agresszor, Ukrajna és az ukrán nép az áldozat.

Magyar ezután a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőit vette célba, amiért nem tapsolták meg a kijelentését. „Szégyen és gyalázat” – mondta. Szerinte az ártatlan civilek halálát elítélni nem háborús uszítás, hanem „a legelemibb emberi tisztesség”. Külön kitért arra, hogy a Fidesz a múlt keddi orosz dróntámadásokért is őt próbálta felelőssé tenni.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Az Orbán-kormány éveken át azt akarta elhitetni, hogy az együttérzés gyengeség, a hallgatás pedig békepolitika” – fogalmazott. A korábbi kormány Ukrajna-ellenes kampányait bűnnek nevezte, és azt is felrótta Orbán Viktornak, hogy 2015 óta nem látogatott el Kárpátaljára. „Kiállunk az ukrán nép mellett, akkor is, ha ezt valaki Moszkvában rossz néven veszi” – jelentette ki. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar kormány továbbra is követeli a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosítását.

Brüsszelben nem fog kimenni kávézni

A miniszterelnök a közelgő uniós csúcsról szólva közölte: a 2028–2034-es költségvetés tervezetét Magyarország nem tudja elfogadni. Szerinte António Costa szombaton bemutatott új javaslata kevesebb forrást, nagyobb magyar befizetést és bonyolultabb hozzáférési feltételeket jelentene.

Magyar azt mondta, a következő hétéves uniós költségvetésnek a tagállamok fejlesztéséről kell szólnia, és nem függhet más tárgyalások, így Ukrajna finanszírozása kimenetelétől. Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, de nem támogatja, hogy az ország finanszírozását a következő hétéves uniós költségvetés terhére oldják meg. A brüsszeli csúcs kapcsán Orbán Viktor korábbi uniós vétóira is utalt. „Ígérem, nem fogok kimenni kávézni, akkor sem, ha kérik” – mondta.

Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök szerint egy rossz költségvetési ajánlatot Magyarország egyedül is visszautasíthat, az eredményes érdekérvényesítéshez azonban szövetségesekre van szükség. Ezért a lengyel, a cseh és a szlovák kormánnyal közösen kíván fellépni a közép-európai gazdák és vállalkozások érdekében. Magyar a parlamenti ülés után ezért Pozsonyba indul, ahol Robert Ficóval, Donald Tuskkal és Andrej Babišsal, valamint az egyeztetésen részt vevő osztrák kancellárral, Christian Stockerrel tárgyal.

Vizet engedtek a Cigándi-tározóba, megduplázzák a családi pótlékot

A külpolitikai témák után Magyar a gazdák helyzetére tért át. Azt mondta, a Bodrogközben gazdálkodóknak nincs hét évük arra, hogy megoldódjon a vízhiány, és azok sem várhatnak, akik az idei aszály vagy fagy miatt elveszítették a termésüket. Bejelentette, hogy kedden a parlament a kárenyhítési előlegekről is szavaz. Szerinte azonban a károk megtérítése önmagában kevés, a vízmegtartásra és a következő aszályos időszakra való felkészülésre is szükség van.

Példaként a 2008-ban épült Cigándi-tározót említette, amelybe állítása szerint az átadása óta most először, szombaton engedtek vizet az áradó Tiszából. A vízügyi szakemberek a folyó megemelkedett vízszintjét kihasználva nyitották meg a tározót. Magyar beszélt a Tisza-tó téli vízgazdálkodásának megváltoztatásáról és a Sió-zsilipek zárva tartásáról is, hogy a novemberi esőkkel érkezett víz a Balatonban maradjon.

A miniszterelnök közölte, a vízmegtartásra fordítható jövő évi költségvetési keretet 249 milliárd forintra emelik. „Elődeinknek 16 évük volt erre, mi az első évben megkezdjük a munkát” – mondta.

A keddi szavazások között felsorolta a családi pótlék megduplázását, amellyel egy kétgyermekes család a jelenlegi 26 ezer helyett 52 ezer forintot kapna, a legalacsonyabb öregségi nyugdíjak 28 500 forintról 120 ezer forintra emelését, a minimálbér személyi jövedelemadójának csökkentését, valamint a milliárdosok vagyonadóját és a politikusok vagyonosodásának ellenőrzését.

Arra kérte a parlamenti ülés nézőit, hogy figyeljék meg, miként szavaznak majd a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselői ezekről a javaslatokról, különösen akkor, amikor „a saját innen-onnan szerzett vagyonukról” kell számot adniuk.

Toroczkai nem hatódott meg, cserébe megelőző csapást sejt

Az ellenzéki felszólalások sorát Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője nyitotta, aki rögtön Magyar Péter hétvégi portréfestményével kezdett élcelődni. A miniszterelnök Siófokon kapott egy róla készült festményt Bihari Andrea (Ynda) festőművésztől, Toroczkai arra volt kíváncsi, mikor akasztja ki a képet. „Egy normális diktatúrában így szokás, ki kell tenni a kedves vezető képmását” – mondta.

Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai szerint Magyar beszéde az eddigi legdemagógabb volt, amit hallott. Úgy vélte, Magyar azért beszélt ilyen hosszan Ukrajnáról, mert a brüsszeli tárgyalások előtt próbálja előre megmagyarázni a várható döntéseit. A Mi Hazánk elnöke három területet nevezett meg, amelyeken szerinte a Tisza-kormány az uniós elvárásokat teljesíti: az LMBTQ-kérdéseket, a migrációt és Ukrajna további finanszírozását. A gyermekvédelmi törvény módosítását és az Isztambuli Egyezmény tervezett ratifikációját is támadta. Utóbbiról azt állította, hogy egyes rendelkezései migránsok befogadására köteleznék Magyarországot, és akár a magyar lakosság lecseréléséhez is vezethetnek.

Ukrajnáról szólva a kárpátaljai magyarok katonai behívását emelte ki. Azt mondta, a háborúban már körülbelül 120 kárpátaljai magyar halt meg, akiket szerinte az ukrán állam erőszakkal küldött a frontra. Kifogásolta a Határtalanul program és a Bethlen Gábor Alap támogatásainak tervezett csökkentését is. A vízmegtartási intézkedéseket ugyanakkor üdvözölte. Mint mondta, ezt évek óta követelik, és ebben teljes mellszélességgel támogatják a kormányt.

A KDNP szerint Magyar „lebukott” a Seszták-ügyben

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője először a párt kárpátaljai jótékonysági akciójáról beszélt. Felidézte, hogy a kereszténydemokraták élelmiszert és más adományokat gyűjtöttek, valamint iskolákat és óvóhelyeket látogattak meg.

Visszautasította Magyar állítását, hogy a korábbi kormány ne ítélte volna el az orosz katonai beavatkozást. Rétvári szerint a Fidesz–KDNP egyértelműen állást foglalt az ügyben, a Tisza viszont most az Ukrajnának szánt újabb uniós finanszírozási csomag megszavazására készül. Azt állította, hogy Magyar Berlinben és Dublinban is nyomást kapott ennek támogatására.

Ezután a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal egyik első nagyobb akciójára, a Seszták Miklós volt miniszterhez köthető ügyre tért át. Rétvári a TV2 riportjára hivatkozva azt állította, hogy a megtalált pénz valójában nem Sesztáké, hanem egy gazdasági bűncselekményekkel gyanúsított milliárdos vállalkozóé, Fabó Györgyé (róla készült portrécikkünk itt olvasható). „Ön lebukott, nem kicsit, hanem nagyon” – mondta Rétvári, aki szerint Magyar már akkor tudhatta, hogy nem Seszták pénzéről van szó, amikor a közösségi oldalán az ellenkezőjét állította. A KDNP frakcióvezetője szerint a kormány tudatosan próbálta lejáratni Sesztákot, majd a későbbi cáfolat már nem kapott akkora nyilvánosságot. Rétvári más korábbi kormányzati állításokat is felemlegetett, többek között a Magyar kémtollakról és az internet blokkolására használt eszközökről szóló kijelentésekeit.

Bóka: Oroszország az agresszor, de a békét kellene támogatni

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szintén azt gyanította, hogy Magyar felszólalása a közelgő külpolitikai döntések előzetes magyarázata volt. Szerinte a miniszterelnök az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások újabb fejezetcsoportjainak megnyitását, a Zelenszkijjel tervezett találkozót és Ukrajna további finanszírozását készíti elő.

Fotó: Bankó Gábor/444

Bóka ugyanakkor egyértelműen kijelentette, hogy Oroszország az agresszor, Ukrajna pedig az áldozat. Felidézte a 2023-as országgyűlési határozatot, amely elítélte az orosz agressziót és elismerte Ukrajna önvédelemhez való jogát. A Tisza padsoraiból erre azt kiabálták be, hogy a Fidesz kampánya nem erről szólt.

A fideszes frakcióvezető szerint az Orbán-kormány három alapelvet követett: segítséget nyújtott az ukrán menekülteknek, igyekezett távol tartani Magyarországot a háborútól, és a mielőbbi tűzszünetet, illetve béketárgyalásokat szorgalmazta.

Bóka a határon túli magyar intézményrendszer finanszírozását is számon kérte a kormányon. Szerinte a kárpátaljai magyar oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézmények magyar állami támogatás nélkül nem tudnak működni, a 2027-es költségvetésben pedig nem látja biztosítottnak ezek forrásait. Arra figyelmeztette Magyart, hogy ne engedjen a brüsszeli nyomásnak.

A Tisza emlékeztetett a Fidesz háborús plakátjaira

Lukács Gábor tiszás képviselő a Fidesz korábbi Ukrajna-ellenes kampányait idézte fel, a bombás plakátoktól és a „háborúpártiakat” támadó hirdetésektől a „Stop háború” üzeneteken át a Magyar Pétert és Zelenszkijt együtt ábrázoló plakátokig. Felsorolta a sorkatonasággal, adóemeléssel és Ukrajna finanszírozásával riogató kampányokat, köztük azt a hirdetést is, amelyen bankjegyekből összeállított tank szerepelt. Szerinte ezek jól mutatják, mekkora különbség volt a Fidesz hivatalos külpolitikai állásfoglalásai és a választóknak szánt üzenetei között.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Seszták-ügyre is visszatért, felidézve, hogy Orbán Viktor korábban makulátlannak nevezte minisztereit. Lukács szerint most az egész ország arra kíváncsi, hogyan szavaznak majd a fideszesek a politikusok vagyonosodásának ellenőrzéséről. „Itt az idő, hogy bebizonyítsák, önök nem szavazógombok!” – üzente az ellenzéki képviselőknek.

„Kicsit rosszul érzem magam, köhögök, de ezek azok a pillanatok, amikor élvezem”

Magyar Péter a viszontválaszában előbb Toroczkainak és a KDNP-nek szólt vissza, majd rátért arra az ügyre, amely láthatóan a leginkább felvillanyozta: a Seszták-pénzekre és a TV2 riportjára.

Toroczkait a „brüsszeli államvallás” prófétájának nevezte, és azzal viccelődött, hogy a Mi Hazánk elnöke innentől ezzel járhatja az országot. A kárpátaljai magyarok helyzetéről szólva Magyar felidézte a június közepén hivatalossá vált, Ukrajnával kötött tízpontos megállapodást, amely többek között a magyar nemzeti szimbólumok használatával, a nyelvi és oktatási jogokkal, valamint a bürokratikus akadályok felszámolásával foglalkozik. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

Visszautasította a határon túli támogatások csökkentésére vonatkozó vádakat. Szerinte Toroczkai félreérti a Határtalanul program működését, amely elsősorban a magyarországi diákok külhoni utazásait támogatja. Azt állította, hogy a kormány 300 millió forinttal növeli a kárpátaljai iskoláknak juttatott forrásokat. A munkácsi várból eltávolított turulmadár ügyét is fel fogja vetni az ukrán félnek, de szerinte a fűtetlen lakásokban élő, a sorozástól tartó kárpátaljai magyaroknak most ennél sürgetőbb gondjaik vannak.

Rétvári jótékonysági akciójára utalva azt kérdezte, reméli, nem az „eldugott közpénzből” adományoznak. A korábbi kormányzati ajándékozásokat is bírálta, azt állítva, hogy minisztériumi dolgozókkal csomagoltattak ajándékokat, és még az óvodásoknak szánt kismotorokat is háromszoros áron szerezték be, lenyúlva a különbözetet.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ezután a Fidesz háborús kommunikációjának ellentmondásait sorolta. Szerinte az Orbán-kormány közpénzmilliárdokból kampányolt az oroszellenes szankciók és Ukrajna támogatása ellen, miközben az uniós döntéseket maga is megszavazta. „Szeretettel köszöntöm az M1 nézőit” – fordult a közvetítést követőkhöz, majd azt kérdezte a fideszesektől, miért mondtak mást Brüsszelben, mint a saját választóiknak. Szerinte Orbán Viktor vagy jóváhagyta a csomagokat, vagy „kiküldték kávézni” a döntések idejére.

Magyar ezután azt kérte számon a fideszeseken, hogy szerintük nem számít-e hazaárulásnak, ha egy volt kormánypárti politikus az orosz titkosszolgálat segítségét kéri magyar állampolgárok lejáratásához. Ezzel arra a Panyi Szabolcs által feltárt ügyre utalt, amely szerint Szijjártó Péter volt külügyminiszter az áprilisi választás előtt az orosz kormány közreműködésével jutott hozzá a Tisza Párt politikusait, köztük Kapitány Istvánt lejárató anyagokhoz. Az orosz titkosszolgálat közreműködésével készült, részben AI-generált videókat is tartalmazó anyagokról szóló iratok a moszkvai és a belgrádi magyar nagykövetségen keresztül juthattak Budapestre. Az ügyben a Külügyminisztérium belső vizsgálatot indított. Magyar felszólította a fideszeseket, hogy kérjenek bocsánatot Kapitány Istvántól és a többi érintettől. Aztán visszakanyarodott a „KDNP babérkoszorús tolvajának” nevezett Seszták Miklóshoz.

Magyar szerint különösen beszédes, hogy a TV2 egy Barna János nevű fideszes megyei politikust szólaltatott meg annak alátámasztására, hogy a megtalált pénz nem Sesztákhoz tartozik. A miniszterelnök azt állította, hogy Barna elismerte a felvételen való szereplését, de arra már nem válaszolt, hogy politikai kötődését közölte-e a televízióval.

Magyar azt is hangsúlyozta, hogy a TV2 által megnevezett Fabó György nem független Sesztáktól: állítása szerint a két üzletembernek 2015 óta közös céges érdekeltségei vannak. Fabót ráadásul egy számlagyárügy gyanúsítottjaként emlegette, amelynek más szereplőit Pintér Sándor korábbi belügyminiszter környezetéhez kötötte. A miniszterelnök szerint a TV2 riportjával a Fidesz és a KDNP nem cáfolta, hanem még kínosabbá tette a Seszták körüli történetet.

„Kicsit rosszul érzem magam, köhögök meg minden, de ezek azok a pillanatok, amikor élvezem”

– mondta Magyar, aki szerint a kormánypártok korábbi kommunikációs gépezete most látványos öngólt rúgott. Azt is felvetette, hogy ha a KDNP valóban tisztázottnak tartja Seszták ügyét, akkor miért folyik ellene etikai vizsgálat, és miért szerepel továbbra is a Fidesz politikai foglyokról szóló kommunikációjában.

Fotó: Bankó Gábor/444

A miniszterelnök végül ismét a Fidesz korábbi kampányígéreteit és háborús állításait kérte számon. Azt kérdezte, hol van az előre jelzett ezerforintos benzinár, és miért nem kérnek bocsánatot a választóiktól a sorkatonaságról szóló riogatás miatt.