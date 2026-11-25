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„Adatigénylését – az Infotv. 27. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti bűncselekmények üldözésével vagy megelőzésével kapcsolatos érdekre figyelemmel – elutasítjuk.”

Ezt a választ kapta a 444 munkatársa a Miniszterelnökségtől, miután közérdekű adatigényléssel szeretett volna minél alaposabb és részletesebb képet kapni a magyar állam és a 4iG Nyrt. között az elmúlt években született szerződések augusztusban bejelentett felülvizsgálatáról. Mivel az adatkezelő az adatigénylés teljesítését megtagadta, munkatársunk pert indított a kért adatokért. Az első tárgyalást most tartották, és bár ítélet még nem született, az indoklás egyedisége és az ügy jelentősége miatt már azelőtt beszámolunk arról, hogy mik szerepeltek az adatigénylésben, mit kommunikált a kormány korábban a felülvizsgálatról, illetve mit is jelent az elutasításban szereplő törvényi passzus.

A 444 munkatársának jogi képviselője, dr. Palatics Edit a Miniszterelnökség adatigénylést elutasító válasza után többek között azzal indokolta a keresetet, hogy egy közérdekű adatigénylés esetén nem lehet ilyen általános, csupán az érintett jogszabályszöveget megjelölő, de részleteket nélkülöző válasszal elutasítani az adatkiadást. Illetve felhívta a figyelmet arra is: nem szerződéseket, hanem csak azokról készített összefoglalót kért ki lapunk munkatársa, márpedig nem életszerű, hogy ezek a kikért adatok (például hogy mikor, milyen tárgyban, mennyi pénzért szerződött az állam a 4iG-csoport cégeivel, és az állam részéről ki volt az aláíró) valóban veszélyeztetnék a szerződésekkel kapcsolatban elrendelt vagy esetleg későbbi feljelentések nyomán talán elinduló büntetőeljárásokat, ezáltal az adatigénylés teljesítése bármiben hátrányosan befolyásolná a nyomozás alakulását.

A szerdán perfelvétellel megkezdődött bírósági eljárásban a Miniszterelnökség jogi képviselője írásos beadványban, majd szóban is megismételte – bármiféle érdemi kiegészítés nélkül – a cikk elején idézett írásos választ, miszerint a Miniszterelnökség azért nem akar tájékoztatást adni a 4iG-szerződések felülvizsgálatáról, mert a kormányzati álláspont szerint azoknál felmerült a bűncselekmény gyanúja. A tárgyalás során aztán kiegészítette az érvelését azzal a meglepő kijelentéssel, miszerint a Miniszterelnökség nem is adatkezelő az érintett szerződések ügyében, de hozzátette, hogy továbbra is a bűnüldözési érdekre hivatkozó érvelésük az elutasítás elsődleges indoklása.

Erre reagálva munkatársunk jogi képviselője megjegyezte, hogy a felülvizsgálatról a kormány döntött, azt a kormányfő jelentette be Facebook-videóban, márpedig a kormányfő munkaszervezete a Miniszterelnökség, így amiről a kormányfő hivatalos közleményt ad ki, arról szükségszerűen a Miniszterelnökségnek is rendelkeznie kell információkkal. Idézett is Magyar Péternek a vizsgálatokról szóló augusztus 17-ei közleményéből, amiben a miniszterelnök tételesen felsorolt egyes, a felülvizsgálat által érintett szerződéseket. Az alperes azonban a kormányfői bejelentés ellenére is tartotta magát az állásponthoz, hogy a kiadni kért adatok, azaz a felülvizsgálattal érintett szerződések alapvető adatai tekintetében nem adatkezelők, amivel a Miniszterelnökség lényegében azt állította, hogy felsorolásszerűen sem tudják megnevezni a szerződéseket, amik felülvizsgálatát három hónapja jelentette be Magyar Péter.

De mi is ez a felülvizsgálat?