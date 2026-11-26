Újabb két hónappal, 2027. január 28-ig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte csütörtökön a Fővárosi Törvényszék az MTI megkeresésére. A végzés nem végleges.
A 444 által igen részletesen bemutatott ügyben Juhász Péter Pált és élettársát kezdetben emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg, mindketten 2025. május 29. óta vannak letartóztatásban. Az akkori gyanú szerint az igazgató és párja, akit az intézetben is alkalmazott, több nehéz sorsú fiatalt vett rá arra, hogy prostitúcióból éljenek, és az abból származó bevételüket átadják nekik. Ehhez a fiatalok kiszolgáltatott helyzetét, valamint a tőlük való anyagi és érzelmi függésüket használták ki.
Később pénzmosás miatt is eljárás indult ellenük, 2025 novemberében pedig a volt igazgatót hűtlen kezeléssel is meggyanúsították, a szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználása miatt indított eljárást az ügy koronatanújaként ismert Bangó Sándor esetében viszont megszüntették.
A Szőlő utcai botrányról – aminek 12 gyanúsítottja van – ezeken a linkeken lehet még olvasni:
Most már biztos, hogy a több, rendőrség felé tett jelzés és bejelentés mellett legalább egy hivatalos feljelentést is tettek a Szőlő utcai igazgató ügyében. Egészen pontosan a bűntársa ellen, aki a gyerekeket behálózta. Kiderítettük azt is, hogy az egyik, a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány 17 évesen házassággal nagykorúvá vált, ezért idő előtt kikerült a gyermekvédelmi rendszerből.
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.
Birtokunkba jutott egy névtelen e-mail több mint három évvel ezelőttről, melyben valaki leírja a tapasztalatait a javítóintézetről, és segítséget kér az államtól a problémák megoldásában. A levél azóta meglehetősen pontosnak bizonyult, mégsem lett eredménye. Az e-mailt, és annak egyik fontos, a nyilvánosság előtt nem ismert pontját, mely alapján újabb prostitúciós hálózat nyomaira bukkantunk, kétrészes cikksorozatban dolgozzuk fel.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Az ügyészség szerint nem úgy volt, ahogy Bangó Sándor állította.
2016-ban kettétörhetett volna a Szőlő utcai igazgató karrierje, ugyanis egymás után merültek fel ellene panaszok és vádak. Ám valamiért egyiknek sem lett következménye, és még abban az évben ismét kinevezték. A 444 rekonstruálta az akkori történéseket.
A Szőlő utcai ügy nyomozásában tanúként vallomást tett egy lány arról, hogyan molesztálta őt szexuálisan, és hogyan tartotta érzelmi függésben Juhász Péter Pál hosszú évekig. Az általános iskolájában, egy drogprevenciós előadás után kereste őt meg a férfi, és építette fel a bántalmazó kapcsolatot. Juhász mindezt úgy tehette meg, hogy akkor már túl volt az első botrányán.