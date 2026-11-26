Újabb két hónappal, 2027. január 28-ig meghosszabbította a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság – közölte csütörtökön a Fővárosi Törvényszék az MTI megkeresésére. A végzés nem végleges.

A 444 által igen részletesen bemutatott ügyben Juhász Péter Pált és élettársát kezdetben emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg, mindketten 2025. május 29. óta vannak letartóztatásban. Az akkori gyanú szerint az igazgató és párja, akit az intézetben is alkalmazott, több nehéz sorsú fiatalt vett rá arra, hogy prostitúcióból éljenek, és az abból származó bevételüket átadják nekik. Ehhez a fiatalok kiszolgáltatott helyzetét, valamint a tőlük való anyagi és érzelmi függésüket használták ki.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Később pénzmosás miatt is eljárás indult ellenük, 2025 novemberében pedig a volt igazgatót hűtlen kezeléssel is meggyanúsították, a szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználása miatt indított eljárást az ügy koronatanújaként ismert Bangó Sándor esetében viszont megszüntették.

A Szőlő utcai botrányról – aminek 12 gyanúsítottja van – ezeken a linkeken lehet még olvasni: