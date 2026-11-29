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A Terv eszpresszó Budapesten, a Nádor és az Arany János utca sarkán

Kamuételt még soha nem teszteltünk. Amikor észrevettük, hogy egy (később kiderült, hogy több) belvárosi hely a mindnyájunk által jól ismert ősi magyar étellel, a Bribacsával relámozza magát, máris tudtuk, hogy ott a helyünk.

Amikor kiderült, hogy a Bribacsa a gulyásra megtévesztően hasonlító leves, amiből egy adag 9390 forint – de ha rendelsz hozzá egy löket tejfölt és egy adag kenyeret, akkor már 12 370 –, valósággal bizsergett már a talpunk.

Amikor pedig rájöttünk, hogy a kiszemelt étterem a budapesti belváros vendéglátós viszonyait fenekestül felfortgató Goulash & Langosh univerzum része, szabályosan futásnak eredtünk az Arany János és a Nádor utca sarka felé.

Goulash & Langosh Bar – ezt így egyben, vendéglátó-ipari egységeket díszítő feliratként biztosan látta már mindenki, aki az utóbbi egy-két évben megfordult Budapest belvárosának legturistásabb utcáiban. Ráadásul ezek azok a helyek, amelyekre pontosan passzol a gomba módra nőnek ki a földből kifejezés, a minap indultak, és máris van belőlük vagy hét. Vagy még több. Úgy is mondhatnánk, hogy szaporodnak, mint a nyulak. Hiába, a gulyás és a lángos iránti nemzetközi érdeklődés egyre fokozódik, meg kell adni a fogyasztónak, amire vágyik.

Voltunk már hasonló helyen, az viszont tény, hogy a Goulash & Langosh Bar lánc létesítményei minimum egyvalamiben különböznek mondjuk a Gulyás Mamától: éspedig az árakban. Igaz, van még más is: aktuális tapasztalataink alapján úgy tűnik, ezek előtt az etetők előtt nem ácsorognak bebocsáttatásra és gasztrokielégülésre várakozó-vágyakozó tömegek. Bár a Kalória és Kapitalizmus sorozat elindításakor fontos szempontunk volt, hogy sorban állás igenis legyen, ezúttal kivételt tettünk. Azért, mert a Goulash & Langosh Bar-modellnek abszolúte a nyilvánvaló lényege, hogy kizárólag külföldiekre céloz, tokkal-vonóval lemondva a hazai vendégekről.

Hiszen kb. elképzelhetetlen az olyan magyar vendég puszta létezése is, aki hajlandó lenne több mint 9 ezer forintot fizetni egy levesért. Mármint egy olyan levesért, amit nem valami puccos fine dining étteremben szolgálnak fel a NER- és egyéb milliomosoknak, hanem egy kockás abroszos helyen teszik az asztalra kopott lábaskában.

A Goulash & Langosh Cinematic Universe központi szuperhőse a Mama, akiről több éttermet is elneveztek. A Vörösmarty téren például konkétan egymás melletti üzlethelyiségeket foglal el a Mama's & Papa's és az Old Mama, tőlük légvonalban 650 méterre pedig, a Duna utcában található a Mama Paprika, az egész rendszer anyaintézménye melletti házban. Mit ad isten, a szóban forgó anyaintézményt nem Mamának, egyszerűen Goulash & Langosh Barnak hívják.

A Goulash & Langosh Barok további extra sajátossága, hogy nem csupán gulyásuk és lángosuk van, hanem olyasmijük is, ami őelőttük soha nem volt sehol. Miszerint Bribacsájuk és Bribokájuk. Ősi családi recept alapján. Na ez az, aminek lehet, hogy a turista ellenáll – megelégedvén ugye az sh-val írt gulyással és a lángossal –, mi azonban nem vagyunk turisták. A magyar fővárosban legalábbis semmiképpen.

Lehet persze röhögni azon, hogy hároméves koromban anyám széklábbal kergetett az asztal körül, ha nem ettem meg a Bribacsát, de a helyzet az, hogy a Bribacsa és a Briboka is védjegyoltalom alatt álló nevek. Szóval bizonyos értelemben nagyon is léteznek, ha nem is abban, amit hagyományosnak szokás nevezni.

Első ránézésre tűnhetne úgy is, hogy a Bribacsa tényleg nem más, mint gulyás, a Briboka pedig pörkölt – csak nagyobbak és drágábbak, mint a magyar konyha valóban tradicionális fogásai –, de ne keressünk csomót a kákában is.

A lánc éttermei közül tesztünkhöz a változatos múltú Terv presszót választottuk egy átlagos hétköznapon. Ebédidőben, fél 1-kor nyitottunk be, kezdetben rajtunk kívül senki sem ült a kockás abroszos asztalok mellett. Menet közben jöttek még néhányan, két házaspár, illetve egy magányos lány, valamennyien külföldiek. Hogy megérte-e beülniük, azt csak ők tudják. Hogy mi hogy jártunk – cserébe alig több, mint 31 ezer forintért –, azt máris elmeséljük.

László és a Briboka

Briboka a javából!

Megjön a Bribokám, abban a fajta édibédi, itt-ott lepattogzott, zománcos kislábosban, amilyet kizárólag az V. és VII. kerület éttermi vendégtereiben látni. A lábas egyik felét valami olyan foglalja el, amit egy tudatlan vendég vattapuhára főzött marhapörköltnek nézhetne, a másik fele meg nokedlivel lenne tele, ha nem tudnám az étlapról, hogy a galuskának tűnő dolog igazából Hungarian Mac. Az egészet picire összevágott aprófával szórták meg, és löttyintettek rá egy kis merőkanálnyi, meglepően rózsaszínes árnyalatban játszó tejfölt.

Az aprófát nem ránézésre, hanem kóstolás alapján azonosítottam, pónemre reszelt keménysajtnak tűnt. Pár másodperces spéttel jövök rá, hogy ez az a bizonyos paprikás speciality sajt, ami az étlap tanúsága szerint a desszerteket kivéve kábé minden más fogásban szerepel! A tejföl meg azért rózsaszínes, mert azt is paprikával szórták meg, méghozzá büntetően csípőssel. Ez azért tűnik felesleges óvintézkedésnek, mert a pörkölt egyáltalán nem olyan borzalmas, mint a Bribacsa/gulyás. (Az tényleg olyan volt, mint hirtelen visszarepülni a lenti laktanya feketemosogatójába, lelazult felnőttként, amikor az ember már nem tart annyira a haverjai tekintetétől, ezért bátran bele mer kortyolni a mosó fémmedencéjét megtöltő pirosas-habos lébe. De erről majd Albert ír mindjárt.)