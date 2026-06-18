Az elején mindig valami fojtogató fekete lyuk van – Tompa Andrea új regényéről a Nem rossz könyvekben

A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent, hatodik regénye, a Kiváló testek. A Ceaușescu-korszak Kolozsvárján, az erdélyi magyar értelmiségi közegben játszódó regényben egyéni és közösségi útkeresések, besúgók és besúgások, vágyak és megalkuvások között bolyonghatunk, így adta magát, hogy mindezekről a kérdésekről beszélgessünk Tompa Andreával a Nem rossz könyvek évadzáró epizódjában.

A tartalomból:

00:00 Vendégünk Tompa Andrea, akinek pár hete jelent meg legújabb regénye. Milyen érzés útjára engedni egy könyvet? És hogyan születik meg egyáltalán egy regény? Az elején mindig egy fojtogató fekete lyuk van. És a vágy az olyan irodalom iránt, amiben nincsenek emberek. A drámák,

07:30 Kézzel írt nagyregények, és amikor zaklatottá válik a kézzel írt szöveg. Test és szellem kapcsolata.

15:00 Erdélyi magyar értelmiségiek a rendszerváltás előtt, és a besúgók köztük. A gyanakvások és az állandó meglepetés, ami kíséri az ügynökkérdést.

22:30 Hogyan lehet megalkotni úgy egy történetet, amiben mi, sokan vagyunk, és mi csinálunk valamit egymással? Ahhoz, hogy láthatóvá váljanak az elnyomás vagy a szolidaritás alakzatai, sok ember kell.

30:15 Testek ellenőrzése és a testek felszabadulása. Amikor nem az a kérdés, hogy ki vagy, hanem hogy mit csinálsz.

39:11 Ügynökakták megnyitása, bármit is jelentsen a megnyitás. És lehetnek-e az akták művészet tárgyai? Hogyan lehet kifordulni a megfigyelők nyelvéből és perspektívájából?

43:30 Jelen és múlt viszonya az írásban. És a közelmúltból a fotó a gyűrött ágyról és a tánc a választás után.

48:35 Hogyan kapnak nyelvet a testek? A tánc, ami táncol bennünk. És ki kéne hirdetni, hogy kevesebb pszichológiát, és több filozófiát és szociológiát az irodalomba.

58:10 Három könyv Tompa Andrea ajánlásában: David Graeber - Bullshit munkák, Hannah Arendt - The Human Condition, Rüdiger Safranski - Idő.

Illusztráció: Kovács Bendegúz

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