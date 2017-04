Vádat emeltek Mengyi Voldemort Roland ellen

A Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselővel és hat társával szemben a Fővárosi Törvényszéken.

A vádhatóság a parlamenti képviselőt bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével vádolja - közölte a főügyészség vezetője kedden az MTI-vel.

A főügyész közlése szerint Mengyi Roland a pályázati pénzből való részesedés fejében vállalta, hogy a pályázat kiírása érdekében közreműködik. Erről a vádlottak többször egyeztettek az ügyészség szerint. Keresztes Imre azt írta: Mengyi Roland társaival az egyik találkozójukon azt közölte, hogy 5 millió forintot kell fizetniük a döntéshozónak ahhoz, hogy hivatalos útra terelődjön a pályázat, míg további 5 millió forintot a pályázat kiírásáért. Az érintettek összegyűjtötték az első részletként kért 5 millió forintot, melyet Mengyi Roland barátjának juttattak el - írta a főügyész.



"A vádlottak célja a pályázatok benyújtásával az volt, hogy a pályázaton elnyerhető teljes összeghez a saját célra történő felhasználás érdekében hozzájussanak. A vádlottak a pályázati célok megvalósítására alkalmas, annak megfelelő tevékenységeket nem szándékoztak végezni. Megállapodásuk szerint ezek helyett csupán a csalás lelepleződésének veszélyét csökkentő, látszólagos tevékenységeket végeztek volna el" - olvasható a közleményben.

A vádlottak a szövetkezeti pályázatok útján összesen csaknem 500 millió forint költségvetési támogatást kíséreltek megszerezni. A pályázatokat - a befogadási feltételek nem teljesítése, illetve a pályázati kérelmek formai hibái miatt - elutasították, így vagyoni hátrány nem keletkezett.

Keresztes Imre közlése szerint a Mengyi Roland terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele a halmazati szabályok miatt 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyészség Mengyi Roland társait különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével, vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével vádolja. Az ügyben valamennyi vádlott szabadlábon védekezik.

Polt Péter legfőbb ügyész indítványára a képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés szeptember 12-én függesztette fel, majd a Központi Nyomozó Főügyészség október 10-én hallgatta ki gyanúsítottként. A főügyészség akkori közlése szerint Mengyi Roland tagadta a bűncselekmények elkövetését, érdemi védekezést terjesztett elő és panasszal élt a gyanúsítással szemben.

Egy uniós pályázati csalások ügyében folyó NAV-vizsgálat során elrendelt lehallgatás anyagaiból derült ki, hogy Mengyi - aki Voldemortnak hívatta magát - kétszer ötmillió forint „alkotmányos költség” fejében ígérte, hogy elintézi a sikeres pályázatot. Az ügyben a NAV költségvetési csalás és vesztegetés gyanújával indított büntetőeljárást. A NAV azonban politikusok ellen nem járhat el, ezért átadta a büntetőügyet a Központi Nyomozó Főügyészségnek.





Az Országgyűlés szeptember 12-én függesztette fel a képviselő mentelmi jogát. Mengyi ennek ellenére továbbra is képviselő, megszavazta például a lex CEU-t is. Nem vetődött fel benne, hogy korrupciós ügye miatt le kellene mondania. A Fidesz is számít képviselői munkájára, Kósa tavaly például azt mondta, hogy szerinte valaki visszaélt Mengyi nevével. Bár a hírek szerint jövőre már nem indítják a választáson.