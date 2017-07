Húsz éve legyeskedik a Fidesz körül, mostanra állami milliárdok ura lett

A Direkt36 újabb részleteket tárt fel a szoros kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Gubicza Ágoston állami üzleteiről. A Forbes magazinban megjelenő cikkből kiderül, hogy Gubicza ellentmondásos módon osztott szét forrásokat a Jeremie néven ismert uniós kockázati tőke programban, az állami Eximbank 16 milliárdos befektetési pályázatát pedig úgy nyerte el a cége, hogy már a pályázat kiírása előtt többször tárgyalt a bankban a pénzintézet vezetőivel.



Gubicza már fiatalon megtalálta az utat az első Orbán-kormány legfelsőbb szintjéig, amikor szabad bejárása volt az akkoriban Nógrádi László által vezetett közlekedési minisztériumhoz, és a miniszter egyik lányával később üzletelni is kezdett. Később is voltak állami kötődésű üzletei, és közben magánéleti szálon is közvetlen kapcsolatba került Orbán Viktor egyik legbizalmibb emberével, Rogán Antallal, miután összeházasodott Rogán előző feleségével, és így ő neveli a politikus első gyerekét. Gubicza több egykori üzlettársa azt állította a Direkt36-nak, hogy a vállalkozó rendszeresen utalni szokott a politikushoz fűződő kapcsolatára. Például tett olyan megjegyzéseket, hogy „a hétvégén megyünk át Rogánékhoz, és megbeszélem vele” vagy „a hétvégén bort iszogattunk Rogánéknál”.

Cikk Gubicza Ágostonról a Forbes legújabb számában Fotó: Forbes

Az ismerői által arrogáns, kapcsolataival kérkedő üzletemberként jellemzett Gubicza számára az áttörést az a Jeremie-programként ismert uniós támogatási rendszer hozta meg, amelybe 2014-ben szállt be. Ennek a programnak a célja, hogy innovatív induló vállalkozásoknak nyújtson befektetést, a Direkt36 azonban a Forbes magazin által megszerzett belső iratok segítségével feltárta a rendszer több visszásságát is. A Gubicza által kezelt Jeremie-alapoknak is voltak ellentmondásos befektetései, például többször is hozzájuk kötődő emberek érdekeltségeit juttatták forrásokhoz.

Gubiczáék alapkezelője, a GB & Partners 750 millió forinttal támogatta Gubicza ügyvédjének biztonsági szolgáltatásokat nyújtó cégét, a Sectum Security Zrt-t. A Sectum már az alapítástól kezdve azt is tervezte, hogy innovatívnak nem igazán nevezhető, például takarítási, ingatlankezelési feladatokról szóló állami megrendelésekhez jut majd. Később sikeresen is indultak a Magyar Államkincstár és a fővárosi kormányhivatal közbeszerzésein, valamint bedolgoztak a Honvédelmi Minisztérium ingatlanokat üzemeltető cégének is.

Két olyan céget is támogattak, amelyek százszázalékos tulajdonosa az alap volt, magyarán hiányzott a vállalkozó, akit forráshoz juttattak volna. Ez ugyan nem volt szabálytalan, de nem is volt jellemző a kockázati tőkés befektetésekre. Emiatt a Jeremie-programot lebonyolító Magyar Fejlesztési Bank jelezte is aggályait Gubiczáék felé a Direkt36 cikke szerint. Gubiczáék emellett több tízmillió forinttal járultak hozzá Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester horvát üzlettársának, Ivan Mestrovicnak az egyik vállalkozásához is.

A Jeremie pénzek befektetési szakasza 2016 májusában lezárult, Gubiczáék azonban 2015 végén elnyerték a magyar állam tulajdonában lévő Eximbank hasonló jellegű kockázati tőkeprogramjára kiírt pályázatát. Ezzel a GB & Partners lett a kezelője az állami tulajdonú pénzintézet hat- és tízmilliárdos tőkealapjainak. A pályázatról szóló korábbi újságcikkek azt sugallták, hogy Gubiczáék sikerére előzetesen lehetett számítani, és ezt erősítette meg a Direkt36-nak két, az Eximbank működését és annak belső viszonyait jól ismerő forrás is.

Egyikük azt mondta, hogy Gubicza 2015 őszén többször is járt az Eximbankban, és részt vett olyan megbeszéléseken, ahol téma volt a pályázat előkészítése. Az egyik szűk körű egyeztetés szeptemberben volt, ezen Gubiczán kívül jelen volt Puskás András, a bank vezérigazgató-helyettese is. Puskás korábban Rogán Antal alpolgármestere volt az V. kerületben. A Direkt36 forrása szerint Gubicza és Puskás láthatóan ismerte egymást, „személyes volt a viszonyuk, jókedélyűen beszélgettek”. Puskás később is „szívén viselte” a pályázat sorsát, kabinetje rendszeresen érdeklődött róla, annak ellenére, hogy szervezetileg nem hozzá tartozott az ügy.

Gubicza cége, a GB & Partners megerősítette, hogy Gubicza valóban járt az állami bankban és tárgyalt is Puskással, de azt állították, hogy ez egy másik projekt miatt történt. Az Eximbank mindössze annyit közölt, hogy minden esetben a jogszabályoknak és a bank belső szabályainak megfelelően jártak el.