Izrael minden eddiginél szigorúbb civiltörvényt tervez, Sorosról szól majd az egész

A kormányzó Likud egyik képviselője, Miki Zohar saját elmondása szerint néhány nap múlva új törvényjavaslatot tol be az izraeli parlament, a Knesszet elé. Zohar maga nevezte

"Lex Sorosnak"

a tervezetet. A szöveg szerint aki olyan szervezeteknek adományoz pénzt, amelyek tevékenysége "Izrael ellen" irányul, semmilyen egyéb civil szervezeteknek vagy alapítványoknak nem adományozhat pénzt.

Zohar szerint a jogszabály célja, hogy megakadályozza a "külföldről pénzel baloldali szervezetek" pénzelését, márpedig Soros György "összefüggésbe hozható szélsőbaloldali szervezetekkel" Izraelben.

A tervezet egy nagyobb csomag részeként fogadhatják el, amelyek mind a Netanjahu-kormánytól független civil szervezetek, NGO-k működését igyekeznek korlátozni. Az ismerős lózungokat soroló közlemény szövege szerint

"ideje megakadályozni azoknak a szervezeteknek a támogatását, amelyek aláássák az ország és kormány működését, és megakadályozzák, hogy Izrael megvédje magát. Blokkolni kell forrásaikat és meggátolni, hogy ártsanak otthonunknak!"

Ezzel Izrael egy lépéssel ismét Magyarország előtt jár. Netanjahu és a Likud már tavaly elfogadta a civilek megbélyegzéséről szóló törvényt, amivel a magyar kormány egészen 2017 derekáig várt.

A magyar kormánnyal nagyon is jó kapcsolatot ápoló izraeli kabinet legutóbb épp vasárnap állt ki Orbán Viktor kormány mellett. A jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal kérésére a külügyminisztérium vasárnap visszavonta a budapesti izraeli nagykövet szombati nyilatkozatát, amiben Jószéf Amrani felszólította a magyar kormányt, hogyállítsa le a Soros György fényképével futó plakátkampányt, mert az gerjeszti az antiszemitizmust, „szomorú emlékeket idéz fel”, és „gyűlöletet és félelmet szít”.

Vasárnap az izraeli külügy már Sorost erősen bíráló közleményt adott ki, és közölte, a miniszterelnök-külügyminiszter Netanjahut nem értesítették a közlemény előtt. Azt is írták:

"Soros György folyamatosan aláássa Izrael demokratikusan megválasztott kormányát a zsidó államot rágalmazó szervezetek támogatásával, és megpróbálja eltagadni Izraeltől az önvédelem jogát”.

A lépés miatt ellenzéke kritizálta a Netanjahu-kormányt. Zahava Galon liberális képviselő szerint a sorosozással az izraeli kormány antiszemitizmust gerjeszt világszerte, és a magyar kormány kampánya is egyértelműen ilyen érzésekre igyekszik rájátszani.

A törvény még azelőtt a Knesszet elé kerülhet, hogy július 18-án Budapestre érkezik az izraeli miniszterelnök. Netanjahu érkezését megelőzően érthetően nagy a készülődés, mivel 30 éve járt utoljára Magyarországon izraeli miniszterelnök. Netanjahu találkozik Orbán mellett a visegrádi országok miniszterelnökeivel is.

Orbán és Netanjáhú legnagyobb hatású tanácsadója, Arthur J. Finkelstein.

A magyar és az izraeli kormány politikája között nem ez az első hasonlóság. A legfontosabb közös pont Arthur J. Finkelstein izraeli-amerikai tanácsadó, akit Netanjahu legbefolyásosabb súgójaként ismernek az izraeli közéletben.

1996 óta ismerik egymást, húsz éve a Likud egyik legbefolyásosabb spin doctora, de a Nixon mellett csiszolódó Finkelstein csak 2005 után kezdett dolgozna a szélsőjobboldali (Avigdor Lieberman vezette revizionista-nacionalista) és a konzervatívabb jobboldal egységesítésén. Ez végül leginkább abban teljesedett ki, hogy a Likud folyamatos jobbratolódás végén minden más jobboldali erőt túlnőtt és bebetonozta magát a kormányba.

A "negatív kampányok keresztapjaként emlegetett" Finkelstein 2008 óta dolgozik Orbán mellett is, a bűnbakképzés nagymesterének mondják a szakmában, aki az amerikai Grand Old Partyban is még mindig befolyásos. A civil szervezetek elleni hadjáratokban számos ponton tettenérhetőek technikái. Ezeket tavaly már egyszer alaposan feltártuk. Két éve a magyar és az izraeli kormány néhány hét eltéréssel jött elő az ötlettel, hogy kerítéssel kell határon kívül tartani az országba igyekvő afrikai bevándorlókat (és a téma végül fontos sarokköve lett a Republikánus Párt kampányának is).

Finkelstein ügyfelei jellemzően rövid, harsány szlogenekkel, egyszerű, a kevésbé iskolázatlan rétegek által is könnyen dekódolható jelszavakkal operálnek, amely a választópolgárok negatív érzelmeit, félelmeire apellálva próbál a választópolgárok bőre alá férkőzni. Zsidó származása dacára Amerikában gyakran játszott rá egyes közösségek antiszemita érzéseire is. Erről Finkelstein részletes portréjában is lehett olvasni, módszereiről bővebben itt írtunk. Friss sajtóhírek szerint a tanácsadó egyébként nagyon beteg, tüdőrákkal küzd.