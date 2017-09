Németh Krisztiánt 10 perc után állították ki könyöklésért az amerikai bajnokságban

A Sporting Kansas City–New England meccsen Sallói Dániel nem játszott a hazaiaknál, de Németh Krisztián pályára lépett. Igaz, sok időt nem töltött el ott, a 10. percben egy teljesen érthetetlen könyöklésért joggal kapott pirosat.

A videón 0.55 után látható ez a jelenet:

Bár a meccsen a New England szerzett vezetést már a 4. percben, végül a Kansas feltörte a tíz emberrel küzdő csapatot, 3-1 lett a vége a hazaiaknak.

Nyert hétvégén a Chicago Fire is, 3-0-ra a DC United ellen. Nikolics Nemanja kezdett, és a 90. percben tizenegyesből lőtt gólt, ezzel már idén 18 találata van. Mondjuk a jelek szerint még ez is kevés a válogatottsághoz.

Pályára lépett Stiber Zoltán is, a 78. percben állt be a DC United csapatába. (via Nemzeti Sport)