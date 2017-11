50-es számról szívatják a magyarokat, ne vegye fel, tiltsa le!

Túl hangosan szexelsz, ugat a kutyád, fűszag van a lépcsőházban, összetörted az autónkat, megcsal a csajod – nagyon sokan kaptak ilyen, és hasonló témájú, 50-es előhívójú számról érkező hívásokat mostanában.

Facebookon, és a csaló telefonszámokat rögzító oldalakon napok óta téma, hogy meglepően sok embert hívogatnak 50-es előhívójú számról, és a vonal túlsó végén egy ismeretlen vádolja meg kisebb-nagyobb rossztettekkel a hívást fogadókat. A hívások elvileg nem szélhámosoktól érkeznek,

ezek úgynevezett vicces szívatóhívások, melyekkel megtréfálhatjuk ismerőseinket.

A JokesPhone nevű applikáció lényege, hogy kiválasztunk egyet a felkínált tréfákból, megadjuk egy ismerősünk számát, majd az app erről az 50-es számról felhívja az áldozatot, és idegesítő, gyakran agresszív hangon vádolja meg kisebb-nagyobb dolgokkal gyanútlan ismerősünket.

Az igazán para rész, hogy a hívásokat az app rögzíti, a megrendelő azokat visszahallgathatja, sőt meg is oszthatja

Messengeren vagy közösségi oldalakon. Arról, hogy a hívást rögzítik, a hívott felet nem tájékoztatják, márpedig a magyar törvények szerint hangfelvétel engedély nélküli elkészítése önmagában visszaélésnek minősül. A szolgáltatás megrendelője hozzáférést adhat kontakjaihoz, és azok közül választhatja ki áldozata elérhetőségét, de akár be is írhat akármilyen számot, így bárkit zaklathat, függetlenül attól, ismeri vagy sem.

A jópofának szánt hívások között van olyan, melyben azzal vádolják meg az embert, hogy lopja a wifit, vagy hogy túl hangosan szexel, de bekamuzzák azt is, hogy pizzát hoztak, vagy hogy az áldozat összetörte a hívó autóját - utóbbi két esetben pénzt és adategyeztetést is kérnek. A kommentek alapján sokan meg is adták személyes adataikat, és aggódnak, kinek a kezébe jutottak így érzékeny adataik. Ráadásul hiába próbálják visszahívni a számot, az előfizető nem kapcsolható jelzést kapnak.

Úgy tűnik, eddig senki sem találta szórakoztatónak a tréfákat, az egyik mérges kommentelő arról írt, hiába nem vette fel a számára ismeretlen számot, 20 percen át folyamatosan hívogatták. Az app oldalán csak füstölgő értékelések olvashatók, a telefontudakozo.hu-n pedig többen azt írják, feljelentést tesznek a rendőrségen zaklatás miatt. Az ügyben kerestük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, ha választ kapunk, frissítjük cikkünket.