Zászlósfarkú kolobusz és pápaszemes pingvin született Debrecenben

Mától december 30-ig tart a Debreceni Állatkert és Vidámparkban az Állatok Karácsonya nevű évzáró program, amikor is féláron lehet látogatni a műintézményt, illetve lesz kisvasút és kulisszák mögé való belesés is is foganatosításra kerül.

Na de a lényeg, hogy ebből az alkalomból hírül adta az Állatkert, hogy zászlósfarkú kolobusz és pápaszemes pingvin is született náluk.

„Az Európai Fajmentő Programban szereplő jövevények egészségesek és remek étvágyúak. Az egyelőre anyjuk féltő gondozását élvező kicsik nemét még nem tudni, viszont már a nagyközönség számára is láthatóak.”

Íme, zászlósfarkúék:

Fotó: Debreceni Állatkert és Vidámpark

És a kis pápaszemes: