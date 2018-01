A Szilícium-völgyben rápörögtek a nyers vízre, és ez annál is rosszabb, mint amilyennek elsőre hangzik

Szűretlen, kezeletlen, vagy egyszerűen csak:

nyers víz.

Ez most a slágertermék a Szilícium-völgyben, ahol az influenceléstől megszomjazott startupperek palackozott víz, pláne csapvíz helyett forrásvizet isznak, literenként nagyjából ezerötszáz forintos áron. Néhány napja még csak nagyjából ezer forint volt a literenként ár, de azóta megjelent egy New York Times-cikk arról, hogy ez most egy trend, így az okosvásárlók megrohanták a boltokat, és azonnal megdrágult a termék.

A nyersvíz-hullámon már több startup is alakult, amik különböző forrásokból szállítják a ‘völgybe a vizet, illetve olyan szolgáltatás is van, ami az ember környezetéből gyűjti be a nedvességet. Fogyasztók pedig arról számoltak be, hogy a nyers víznek édeskésebb, finomabb íze van, és az étel is táplálóbb mellette. És azért szeretik, mert nincsenek benne azok az anyagok, amik a csapvízbe kerülnek, vagy éppen ellenkezőleg, benne vannak azok az egészséges baktériumok, amik a palackozott vízben nincsenek.

Ha valakiben most az a kérdés motoszkál, hogy MI AZ ISTEN VAN?, annak megnyugtatásul összefoglaljuk, hogy igen, ez a helyzet: a világ egyik leggazdagabb vidékén, a technológiai fejlesztések pezsgő szellemi vitáinak hazájában éppen az emberiség egyik nagy vívmányát, a vezetékes vizet tagadják meg, és azt dobják el maguktól, ami a világ számos részén ma is élet-halál kérdés. A tiszta vízhez való hozzáférést.

A nyers víz azt az életmód-hullámot viszi tovább, ami alapnak tekinti, hogy



minden, ami természetes, az jó,



és minden, ami valamiféle emberi tevékenység eredménye, az rossz.



Nagyjából az oltásellenesség folyékony változata.

Ugyanis természetesen attól még, hogy a startupvíz forrásokból származik, még egyáltalán nem feltétlenül tiszta, sőt, ahogy cikkek tucatjai sorolta fel, mióta megjelent ez az őrület, az a víz még tele lehet baktériumokkal, parazitákkal, de akár még állati ürülékkel is. Többek között ezek azok a dolgok, amiket kiszűrnek a csapvízből. És arra is többen felhívták az influencervíz fogyasztóinak figyelmét, hogy az édeskés íz, amit éreznek, az a kórokozók íze lehetett. És hogy komoly bajuk lehet abból, ha ellenőrizetlen forrásokból isznak.

Ettől még persze a fogyasztóknak lehetnek jogos fenntartásaik a csapvízzel szemben. A konkrét amerikai esetről például a Vox azt írja, dollárszázmilliárdokra lenne szükség a vízvezetékek felújításása, és sok helyen még ólomvezetékek vannak, amiket már rég le kellett volna cserélni. Ez azonban sokkal inkább jelenti azt, hogy ezeket a fejlesztéseket meg kell csinálni, mint hogy ismeretlen forrásokból való vizet kellene inni.



Nem véletlen, hogy a természeti katasztrófák után általában a víztisztítás és vízellátás visszaállítása az elsődleges. Jemenben például azért terjed a kolera, mert nem jutnak tiszta vízhez az emberek, Puerto Ricóban is vízellátást helyreállítása volt a legfontosabb a katasztrófa után. Történelmi példák is vannak: 1854-ben Londonban például azzal fékezték meg a kolerajárványt, hogy leszerelték a fertőzött vizet kiadó csapokat. A nyersvizeseket ez kevésbé érdekli: ők például arról beszélnek, hogy a csapvízben lévő fluorid veszélyes.

A nyersvíz-rajongás korábban is létezett, de teljesen marginális volt. A mostani hullámhoz az kellett, hogy 2017 legnagyobb startup-összeomlásának atyja, Doug Evans megvilágosodjon.

Evans vállalkozása volt a Juicero nevű hightech gyümölcspréselő, ami magokból állított elő gyümölcsleveket, és egészen megmagyarázhatatlan módon erre befektetőket is sikerült szerezni, mígnem egy újságcikk emlékeztette az emberi testtől kissé már elidegenedett Szilícium-völgyi közönséget, hogy ezt kézzel egyszerűbb megcsinálni. A Juicerót pedig a rossz ötletek dögkútjába vetették.

Evans ezután elvonult forrásvíz-böjtöt tartani.

Majd visszajött, és elkezdte hirdetni az igét.