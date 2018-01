A vártnál is hamarabb fogyhat el a víz Fokvárosban

Amennyiben a hátralevő, kevesebb mint három hónapban nem korlátozzák maguktól drasztikusan a vízfogyasztásukat a fokvárosiak, a város vezetése már a korábban jósolt április 22. előtt tíz nappal, április 12-én kénytelenek elzárni a csapokat. Dél-Afrikában évszázados aszály pusztít, a város víztartalékai elapadtak.

Ha április 12-ig nem sikerül durván korlátozni a fogyasztást, akkor a fokvárosiaknak aznaptól a város 200 közkútjánál kell majd sorban állniuk a 25 literes vízfejadagjukért.

Egy hete is már elég kilátástalannak tűnt a helyzet, de akkor úgy vélték, hogy ha minden fokvárosi napi legfeljebb 87 liter vizet használna, akkor elkerülhető lenne a csapok elzárása. Azóta drámaian romlott a helyzet: bár a fogyasztást napi ötven literre korlátozták, így is teljes szárazság fenyeget.

Napi ötven liter víz rendkívül kevés: zuhanyozáskor percenként használunk el 15 liter vizet, és ennyi vízzel öblít a vécé is. (Via The Guardian)