Gyenge kezdők a német rendszámos rokkant kártyás terepjárósok a diplomata rendszámosokhoz képest

Hiába vonatkozik a KRESZ a diplomata rendszámos autók sofőrjeire, ha nem tartják be, vagy nem fizetnek a parkolásért, szinte biztosan sose kapnak érte büntetést. Annyira bonyolult a rendőrségnek vagy a parkoló társaságoknak hivatalos úton utánajárni, hogy ki a tulajdonosa és ki vezette a kék rendszámos autókat, hogy szabálysértés esetén a legritkább esetben bíbelődnek ezzel, csak baleseteknél vagy bűncselekményeknél szánják rá magukat erre.

Mivel a Parlament melletti, egyébként betonelemekkel is szűkített bicikliút-fordulóba többször beparkoltak nagy fekete autók kék rendszámmal, gondoltam utánajárok, hogy miért lehet szabálytalanul parkolni ott, ahol egyébként pár méterre van egy mélygarázs. A környéken valószínűleg a legmagasabb az országban a rendőri és egyéb biztonsági szervek egy négyzetméterre jutó száma, ami még inkább érhetetlenné teszi, miért lehet mindezt megtenni.

Igazán az volt a bosszantó, hogy ha már mindenáron ide kellett parkolniuk, akkor is állhatott volna a BMW és a Mercedes a képen balrább, hogy el lehessen férni, de látványosan tettek erre.

Az öt autó igyekezett a lehető legjobban elzárni a bicikliutat

Megkerestem a rendőrséget a fenti fényképpel, amire elmondták hogy sajnos egyetlen kép alapján nem lehet eldönteni, hogy szabályos-e a parkolás. Kérdés, hogy mit szólnának, ha ezt írná vissza egy térfigyelő képe alapján megbüntetett magyar állampolgár. Azért ha nagyon akarták volna, a rengeteg térfigyelő kamera képe alapján ugyanígy büntethetnének - gondoltam naivan.



Be kell hogy lássam azonban, hogy igazuk van, hogy nem indították be lázasan a szabálysértési folyamatot: hiába kapnak feljelentést, indítanak eljárást, szinte kizárt, hogy büntetést kapjanak a sofőrök és azt be is fizessék.



Tilosban, járdán, útkereszteződésben

A parkolóőrök elvileg rendszeresen büntetik a tilosban vagy fizetés nélkül várakozó diplomata rendszámos autókat, amiket már sokszor jól ismernek körzetükből. A büntetésnek azonban nincsen visszatartó ereje, hiszen általában el se jut hozzájuk. Megkerestünk közel tucatnyi fővárosi parkolótársaságot is, de hivatalosan egyikőjük sem válaszolt megkeresésünkre.



Azért is nehézkes a folyamat, mert amíg egy normál autó esetében a rendőrség vagy a parkolótársaság belép a központi nyilvántartó rendszerbe, kikeresi a tulajt, és mehet is a büntetés, addig a különleges, jelenleg kék alapon fehér CD kezdetű rendszámú autók estében a rendőrök sem tehetik meg ezt, hiába látják az üzembentartót, a parkolótársaságok viszont ezt sem szokták látni.



Ha a rendőrségnek megvan a rendszám és az üzembentartó, akkor a külügyhöz kell fordulnia, akik megkeresik ezekkel az adatokkal az érintett külképviseletet papíros írott jegyzéken. Ha ők jó fejek, akkor megadják, hogy ki vezetett, és mehet a büntetés, de ha nem válaszolnak, akkor lőttek az egésznek.

Senki sem ellenőrizheti azonban, hogy igazat mondanak-e a követségek.

Ha mégis válaszolnak, akkor három lehetőség van:

Diplomata vezette az autót - akármit csinált, nem lehet megbüntetni. Külföldi állampolgár vezette az autót - csak akkor lehet megbüntetni, ha magáncéllal vezetett. Magyar állampolgár vezette az autót - ha kiadják a nevét, meg lehet büntetni.

Tehát ha azt nyilatkozza a követség, hogy diplomata vezette a kocsit, nem lesz a tilosban parkolásért büntetés, és azt nem lehet ellenőrizni utólag, hogy tényleg nem magyar sofőr volt. Bűncselekmény estén sem a magyar hatóságok járnak el, hanem a küldő ország.

A bírságot a cégek kiperelhetik elvileg a követségből, mert csak személyeknek jár a mentesség, a testületeknek nem, de nem sokan veszik erre a fáradtságot.

Ez egyébként nem magyar bürokratikus probléma, egy jó régi, 1961-es nemzetközi egyezmény miatt van így. A diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Szerződés alapján a diplomáciai képviselők családtagjaikkal együtt mentességet élveznek a magyar polgári, büntető és államigazgatási joghatóság alól, tehát ha ők vezetik a kocsit, nincsen büntetés.



A rendőrség tájékoztatása szerint hozzájuk 2016-ban 16 olyan feljelentés érkezett, ahol a szabálysértés elkövetése során diplomata rendszámmal rendelkező gépjármű érintett volt. A külügynél kérdésünkre elmondták, hogy 2016-ban 250-szer, 2017-ben 200-szor kereste meg őket a rendőrség, hogy járjanak utána, ki vezette a szabálytalan kék rendszámos autót.

Szerző: Bucsky Péter