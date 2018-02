Rózsaszín tütüben, majommal a farkán, cipőben táncolt a jégen egy meztelen férfi Phjongcshangban

Az phjongcshangi olimpián, az 1000 méteres gyorskorcsolya eredményhirdetése után egy férfi átmászott a kordonon, begyalogolt a jégre, és addig vetkőzött, amíg csak egy pár cipő, egy rózsaszín balettszoknya és egy majomfejes tanga nem maradt rajta, miközben a hasára az volt felírva, hogy Peace+Love.

Elesett, majd feltápászkodott, és bemutatott pár óvatos tánclépést, mielőtt kisasszézott a képből. A neve egyébként Mark Roberts, és hivatásszerűen szaladgál be a világ sportpályáira, „Streak! The Man Who Can't Keep His Clothes On” címmel dokumentumfilmet is készítettek róla . 2003-ban a barcelonai vizes vb-n, 2001-ben a SuperBowlon futott be. (via Index)