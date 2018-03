"Legyőzhetetlen" rakétát fejlesztett Oroszország

Vlagyimir Putyin megérkezik évi rendes televíziós évértékelőjére. Fotó: Mikhail Klimentyev/AP

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint országa olyan cirkálórakétát fejlesztett, amely "legyőzhetetlen". Putyin mindezt csütörtöki, televíziós évértékelő beszédében - ami a tervek szerint az utolsó nyilvános felszólalása volt a 17 nap múlva tartandó elnökválasztás előtt.

Más, új fegyverekkel is elbüszkélkedett, például azzal a vízalatti atomdrónnal is, amely elvben száz megatonnás (a világ valaha felrobbantott atomfegyverénél, az 58 megatonnás Cár-bombánál is sokszor erősebb) atomfegyvert képes célba juttatni. Ha egy ilyen, szinte felderíthetetlen atomtorpedót felrobbantanának az Egyesült Államok keleti partvidékén, az New Yorktól Washingtonig lakhatatlanná tenné az országot.

Putyin a cirkálórakétáról azt mondta, hogy azzal a világ bármelyik pontját elérhetik, és szinte észrevétlenül tudnának célba juttatni vele atomfegyvert. A cirkálórakéta szerinte "láthatatlan minden létező és jövőbeni rakétaelhárító és légvédelmi rendszer számára", de kiszámíthatatlan röppályája miatt amúgy is lehetetlen lelőni.

Beszédében Putyin ezután arról beszélt, hogy az új, az egész világot fenyegető atomfegyvereikkel "a békét kívánják fenntartani a világban". Majd bejelentette, hogy új katonai létesítményeket telepít a sarkköri területekre, nyilván azokat is békés szándékkal.

Az évértékelőben bejelentette továbbá, hogy "pár hónapon belül" megnyílhat az Ukrajnától elfoglalt Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő híd.

Putyin vicces ember, amit bizonyít az a felvetése, hogy Oroszországnak kéne lennie a világ egyik nagy adattárolási központjának. Orosz szempontból persze logikus felvetés, az országban tárolt adatokhoz kisebb macerával férhetnének hozzá a titkosszolgálataiknak dolgozó hackerek, mint a külföldön tárolt adatokhoz.

És mert választási kampány van, mindenféle jóval kecsegtette alattvalóit. Az autósoknak jobb utakat, a tanároknak magasabb fizetést, a vidéken élőknek kórházakat és internetet ígért. (Via BBC)