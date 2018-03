Orbánnak hiányzik a pirotechnika a lelátókról, az MLSZ már teszi is a dolgát

Fotó: Orbán Viktor FB

A miniszterelnök pénteken Miskolcon kampányolt, és természetesen megtekintette a Diósgyőr 13 milliárdos stadionját is: piros-fehér sálba bugyolálva taláékozott a klub vezetőivel és a szurkolókkal is. Orbán Viktor az egyik szurkolói felvetésre aztán megjegyezte, bizony neki is hiányzik a tüzijáték és a rakétázás a nézőtérről, mint minden igazi ultrának:



„Felvetettük neki, hogy a pirotechnika nagyon hiányzik a stadionokból, erre azt válaszolta, hogy neki is, mert nem igazi a hangulat nélküle. Nem érti, hogy az MLSZ miért tiltja. Én felhívtam a figyelmét rá, hogy ezt törvény szabályozza, erre volt a reakciója, hogy ha az MLSZ benyújtana egy módosítást, akkor ők megszavaznák”

- írta Facebook-oldalán a szerencsés diósgyőri szurkolók csoportja.



Magyarország pedig ma úgy működik, hogy ha a miniszterelnök épp csak elejt valamit egy beszélgetésben, abból egy héten belül törvény lehet. A foci világában ez mindennél természetesebb: Bánki Erik, az MLSZ elnökségi tagja - egyben a Fidesz országgyűlési képviselője - már hétfő reggel a Digi Sport műsorában már arról beszélt, nagyon is egyetért ebben a miniszterelnök úrral, sikerült szabályozni az elmúlt években a stadionok biztonságát, nagy egyetértésben és együttműködésekben a klubokkal semmi akadálya a módosításnak.

A műsorban egyébként Bánki utalt arra is, hogy az MLSZ megszüntetheti azt a szabályt, ami szerint meccsenként 10 millió forintot kap az az élvonalbeli csapat, amelyiknél játszik 21 évesnél fiatalabb magyar játékos. Ezzel a lehetőséggel Orbán kedvenc csapata, az elvileg utánpótlásiskolának indult Puskás Akadémia élt a legkevésbé az élvonalban. (Magyar Nemzet)