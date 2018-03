Bayer úgy próbálta megvédeni az 1300 milliárdos csalásban szügyig álló Kósát, hogy véletlenül teljesen ostobának nevezte

A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, Kósa Lajos eddig semmilyen elfogadható magyarázatot nem tudott adni azzal a csalási üggyel kapcsolatban, amiben a jelek szerint nem csak ő, hanem az ügyvédje és a korcsolyaszövetségi helyettese is nyakig benne van.

A jelek szerint a Fidesz is érzi, hogy a „kampánylyukból kampányszél fúj” szöveg önmagában kevés magyarázatot ad, ahogy az is, hogy Kósa azért beszélt összevissza a csengeri nőről, mert naiv volt, illetve mert ha férfiak nőkről beszélnek, gyakran túlzásokba esnek.

Ezért Kósa Lajos elment a Bayer Show-ba, hogy az Echo Tv stúdiójában adjon magyarázatot mindenre. A teljes interjú itt látható:

Csakhogy Kósa Lajos szó szerint semmit sem magyarázott meg. Először is felsorolta, milyen képtelen pletykák voltak róla a 2002-es, 2006-os, 2010-es és 2014-es választási kampányok idején, mintha a mostani ügyéhez ezeknek bármi közük lenne. Innen tért át Bayer a csengeri történetre azzal, amit senki sem állított: „Most szintet léptünk, mert most a magyar költségvetés körülbelül 8 százalékát loptad el.” Kósa erre megpróbálta elmondani, mi történt, de a befejezetlen mondatai semmivel sem voltak világosabbak, mint az, amit legelőször állított.

Ezt mondja szó szerint: „Ugye ezt megint lehet tudni, hogy ez a hölgy, ez egy csaló. Akivel most az ellenzék összeállt. Egyébként a Jobbik keveri a kártyákat, és azt is tudjuk, hogy az odavaló jobbikos országgyűlési képviselő, Csengerbe. Na most egyetlen szava sem igaz. Édesapja halálával házalt, de az apja él. Most nemrég halt meg egyébként, a halotti anyakönyvi kivonatot elküldték nekem, csak azért, mert egy csomó ember természetesen ennek a hülyeségnek nem ül fel. Én megtettem a feljelentést, és azt mondom, hogy ennek a hölgynek egyetlen szava sem igaz, minden... tehát ez egy csaló. És az általa felhozott dolgok, azok hamisítványok meg nem igazak, tehát az egész egy kamutörténet. És természetesen kár egyébként, hogy nincs egy 4-5-6 milliárd euró, amit el lehet költeni a magyar államadósságra, erre-arra, kampány van. Sőt, még ugye a Simicska azt ígérte, hogy még ennél is nagyobb atombombákkal jön elő. Az lehet, fából lesz.”

Ezután azzal viccelődtek, hogy Kósa lényegében hetente nyit számlát 4 milliárd euró elhelyezésére (ezzel sem vádolta őt a sajtó), aztán Kósa leszögezte, hogy soha az életben nem volt felügyeleti, kezelési joga 4 milliárd euró felett. Ez csak azért igaz, mert a 4 milliárd euró sosem létezett, de a közjegyzői okirat, aminek a létezését Kósa sem tudta letagadni, feljogosította erre. Kósa elmondta a feljelentésről – amit csak akkor tett meg, amikor már szügyig állt a botrányban –, hogy „sem én, sem a közvetlen hozzátartozóim soha semmilyen pénzt nem kaptak, miért is kaptak volna”. Kósa szerint „ez ilyen Bróker Marcsi 2, és őt is Marikának hívják”.

Ezután Bayer Zsoltnak, aki igyekezett védelmébe venni a minisztert, sikerült leostobáznia Kósát, akinek nem szúrt szemet, hogy az 1300 milliárd forintos csengeri örökség csak csalás lehet:

Bayer: „Azt azért feltételezem, hogy kevés annyira ostoba ember van, akinek mondjuk nem üt szöget a fejébe, hogy ilyen összegeknél nem lehet csak úgy utalgatni meg számlát nyitni. Ez önmagában nonszensz.”

Kósa: „Hát ezt bizonyos összeg fölött az átlagember nem tudja kezelni, mert ez akkora pénz.”

Kósa szerint ez nagyjából ugyanaz a történet, amivel 2002 óta próbálkoznak. Csakhogy ez egyáltalán nem ugyanaz a történet, hiszen itt bizonyítékok vannak, Kósa pedig továbbra sem tudott magyarázatot adni a felmerülő kérdésekre. Most azt mondta, „ez egy kamutörténet, és egy csaló élt vissza a nevemmel”. Kósa – vagy inkább a fideszes kampányközpont – szerint azért támadják, mert a komplett baloldal kieshet a Parlamentből, és mert a kormány menekültellenes.

Az említés szintjén sem került szóba, amiről a Magyar Nemzet szintén írt, vagyis hogy Kósa ragaszkodott ahhoz, hogy az anyja nevére írjanak 800 milliót, és ez lett volna a jutaléka az állítólagos örökségből.