Erről az asszonyról hitte el Kósa Lajos, hogy 1300 milliárd forintot bízna rá

Kósa Lajos körül egyre kínosabbá válik a botrány. Hétfőn kiderült, hogy a miniszter egyetlen kérdésre sem képes válaszolni arról, hogy:

tényleg elhitte-e egy csengeri háztartásbeli nőnek, hogy Csányi Sándor vagyonának több mint négyszeresét örökölte egy Németországban élő rokonától,



miért íratott ezzel a nővel egy papírt arról, hogy 800 milliót ajándékoz Kósa anyjának,

miért van Kósa embereinek közös cégük ezzel a nővel,

nem érzi-e hibásnak magát, amiért az ő aláírása hozzásegítette a nőt, hogy ártatlan csengerieket húzzon le arra hivatkozva, hogy a Fidesz alelnökével is üzletel.

Kósa Lajos Debrecenben 5 percig néma csöndben sétált mellettünk, egyetlen kérdésünkre sem válaszolt, majd megállt, kamuzott egyet, de amikor visszakérdeztünk, bepattant az autóba, és elhajtott.

Kedden Pécsen a miniszter már ki sem szállt az autóból, mikor meglátta a rá váró újságírókat, szerencsétlen sofőrjét is annyira zavarba hozta, hogy még meg is húzták a szolgálati autót.

Sz. Gábornét, aki a jelek szerint behülyítette a Fidesz akkori alelnökét a 4,3 milliárd eurós, azaz kb. 1300 milliárd forintos örökségről szóló mesével, még senki sem látta.

Mi most megmutatjuk, ő az a csengeri asszony, aki miatt Kósa Lajos napról napra egyre nagyobb hülyét csinál magából:

Balra Forján Zsolt (Fidesz-KNDP) polgármester, jobbra Sz. Gáborné Fotó: Nagy Szabolcs / Csenger Város Facebook-oldala

A fenti kép 2015-ben készült, amikor a Csengeri Napokon a polgármester (a képen előtérben) több csengeri mellett Sz.-nét is kitüntette a város érdekében végzett munkájáért. A városban többen is beszéltek arról, hogy Sz.-né többször adakozott az iskolának és más helyi célokra, valószínűleg a díjat is ezért kapta. Sz.-né 2017 novemberében például Kósa Lajossal együtt volt főtámogatója a csengeri gimnáziumi bálnak is.

A 2015-ös rendezvényen csoportkép is készült a díjazottakról:

Fotó: Nagy Szabolcs / Csenger Város Facebook-oldala

A csengeriek elmondása szerint Kósa Lajos évekig ápolta ismeretségét Sz.-nével, a nő egyik rokona több lapnak is azt mondta, a miniszter azért kereste az asszony kegyeit, mert minél inkább szerette volna bebiztosítani, hogy a mesés örökségből neki is jusson valamiféle jutalék.

Ezt lényegében el is érte, amikor közjegyző előtt készítettek dokumentumot arról, hogy Sz.-né 800 millió forintot ajándékoz Kósa Lajos anyjának.