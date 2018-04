Gőgös Zoltán is kiszáll a politikából

Az ATV-n jelentette be az MSZP politikusa, Gőgös Zoltán, hogy nem veszi át a mandátumát, és abbahagyja a politizálását. Elmondta azt is, hogy alapítóként nem lép ki az MSZP-ből, és valamilyen más formában lehet, hogy tanácsokat fog adni a jövőben, de egy nagyobb pihenés után alapvetően mással foglalkozna.

A helyén Harangozó Tamás juthat be a parlamentbe. Beszélt arról is, hogy szerinte a tegnapi kudarc után többen is követhetnék az ő példáját.

Gőgös kitért arra is, hogy az MSZP szervezetrendszerére szükség van, de ugyanakkor muszáj változásokat eszközölniük, egy egyszerű átnevezés nem elég. Szerinte abból a szövetségből, ami a Párbeszéddel indult, lehet valami, de ezt majd a fiataloknak kell eldönteniük.

Gőgös az MSZP elnökhelyettesi posztjáról is távozik. Beszélt arról is, hogy még vasárnap is volt olyan pont, amikor elhitték, hogy lehet Karácsony-kormány.