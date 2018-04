A szervezők szerint már a következő tüntetés költsége is összejött

Mivel a szombati kormányellenes tüntetésen meglepően nagy tömeg jött össze, Rogán Antal propagandaminiszter egyből végighaknizta a kormánypárti sajtót azzal, hogy mindez csak Soros György pénzéből jöhetett össze. Persze az egybites kormányzati reakciótól függetlenül még fontos kérdés marad, hogy miből hozták össze az elmúlt évek legnagyobb ellenzéki tüntetését.

A szervezők szerint a költségeket a résztvevők adományaiból gyűjtötték össze a helyszínen. A Független Diákparlament megmozdulásait is szervező Gyetvai Viktor a 444-nek azt mondta, hogy nagyjából 1,5 millió forintba került a Kossuth téren felállított színpad felépítése és a hangosítás, a legtöbb pénzt pedig a LED-fal vitte el. Állítása szerint az eszközöket biztosító cégnek csak utólag kellett fizetniük. A telefonban ígért részletes elszámolást is, de sajnos ezt a cikk megjelenéséig nem küldte el.

A főszervezőknek közel 50 önkéntes segített a lebonyolításban. Ők gyűjtötték az adományokat is. Bár korábban nem hirdették, hogy lehet adakozni, Gyetvai szerint így is 3 millió forint jött össze, amiből már a következő tüntetés költségeit is fedezni tudják.

A következő tüntetésen a hangosításon javítanának, mert többen jelezték, hogy a Kossuth tér szélén nem lehetett rendesen hallani a beszédeket. De a szombatra meghirdetett tüntetésre is alapvetően ugyanakkora színpaddal készülnek.

Gulyás Balázs, a másik főszervező hétfőn a Hír Tv-ben azt mondta, az újabb tüntetést is azért tették szombat délutánra, hogy minél többen tudjanak vidékről jönni. Szerinte a tüntetéseket addig folytatják, amíg „kell és lehet”.



A fő üzenete a következő tüntetésnek is az lesz, hogy igazságosabb választási szabályok kellenek, valamint az ellenzéknek egységesnek kell lennie, hogy le tudja váltani a Fideszt. A felszólalók neveit egyelőre még nem hozták nyilvánosságra.