Július 1-től drágul a taxizás Budapesten, Tarlós szerint akinek túl drága lesz, az majd járhat tömegközlekedéssel

A Fővárosi Közgyűlés szerdai döntése értelmében július elsejétől drágább lesz Budapesten taxival utazni: a mostani 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedik, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal nő.

A taxisok javaslatára módosított taxirendelet szerint július elsejétől a kilométerdíj 280-ról 300 forintra nő, a percenkénti várakozási díj pedig 70-ről 75 forintra. A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes által jegyzett javaslatot 18 igen szavazattal 5 nem ellenében és 5 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

A hvg.hu azt írja, Tarlós István arról beszélt a szavazás előtt, hogy majd ha túl drága lesz a tarifa, az emberek nem szállnak be a taxikba, hanem tömegközlekedéssel fognak közlekedni.

Tarlós István a Fővárosi Közgyűlésen 2017. január 25-én. Fotó: Botos Tamás/444

Az ülésre meghívott Krisán László, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara távozó elnöke azt mondta, a taxisok több mint 87 százaléka kérte azt, hogy a közgyűlés rendezze a fix tarifát. Az indoklás szerint annyira alacsony nyereség várható a taxizásból, hogy keveseknek éri meg ezt az üzletet választani, főleg amióta a taxik felelősség-biztosítása megdrágult és az online pénztárgépet is kötelezővé tették a taxikban.



A lap szerint a taxisok egy másik kutatása még nagyobb egyetértést mutatott, eszerint 99,3 százalék azt akarja, hogy drágább legyen a taxizás. Hogy ez hogy jött ki? A Taxisok Világa magazin Facebook-oldalán kérdezték meg a követőket, mit gondolnak, így jött ki a 309-2-es végeredmény. :D

Akadálymentesítik a 3-as metrót

A 3-as metróvonal felújításával kapcsolatban több állomás speciális akadálymentesítéséről döntött a Fővárosi Közgyűlés, a vonal 20 állomása közül 18 akadálymentesen megközelíthető lesz.

A testület „a mozgásukban korlátozottak helyzetének további javítása érdekében” döntött „speciális akadálymentesítésről”, ún. ferdepályás liftek építéséről öt állomáson:

Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák.



A képviselők a Tarlós István főpolgármester, Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesek által jegyzett előterjesztést 31 igen szavazattal, egyhangúlag fogadták el.

„Tervek nélküli, csigalassú ferdeliftek; akadálymentes kijárat nélküli aluljárók; zebra nélküli csomópontok” – röviden így foglalta össze az M3-as metró akadálymentesítése körüli bizonytalanságokat a Közlekedő Tömeg Facebook-oldal, de hosszabban is kifejtette az aggályait. A valasz.hu is szerint is merülnek fel kétségek a ferdepályás liftekkel kapcsolatban. A 3-as metró felújítása körüli problémákról tavaly itt írtunk részletesen.

Levették a napirendről az új, fizetős parkolási övezetekről és a városnéző buszokról szóló javaslatokat

Nem tárgyaltak a képviselők a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződésről és a több kerületet érintő új parkolási fizetőövezetek kialakításáról szóló előterjesztésekről. Ezekről várhatóan májusban lesz döntés.

A városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződésről szóló javaslat levételét és májusi tárgyalását Tarlós István főpolgármester kérte. A javaslatot az előterjesztő, Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes visszavonta.

A több kerületet érintő új parkolási fizetőövezetek kialakításáról szóló előterjesztést a testület Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP), a XII. kerület polgármesterének kezdeményezésére vette le a napirendjéről. Az előterjesztésben a XII. kerületi önkormányzat javaslata is szerepelt, és erre hivatkozva kérte Pokorni Zoltán az előterjesztés tárgyalásának májusra halasztását.

16 milliárdból újítják fel a Lánchidat szeptembertől

Szeptemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd felújítási munkálatai és várhatóan 2021 június végére fejeződnek majd be. A Fővárosi Közgyűlés szerdán 20 igen szavazattal 1 nem ellenében és 8 tartózkodó szavazattal hagyta jóvá a Lánchíd és a 2-es villamos alagútjának rekonstrukciójára vonatkozó megvalósítási megállapodás módosítását.

A Lánchíd felújítása tartalmazza a közúti pályalemez és a járdakonzolok teljes elbontását és újjáépítését, valamint a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét, a gyalogoskorlátok műemléki felújítását, a kőfelületek javítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás korszerűsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfőkben lévő gyalogos-aluljárók szélesített átépítését, a hídfő lépcsőinek átépítését, a hídfők helyiségeinek felújítását és lehetőség szerinti hasznosítását.

A hídtest felújítása mellett szükséges elvégezni a pesti hídfő alatti aluljáró újjáépítését is. Ez csak a Lánchíd forgalmának teljes kizárása mellett lehetséges, ezért célszerű összehangolni a híd felújításával.

A rekonstrukció költsége több mint bruttó 16 milliárd forint.

Mint az elfogadott javaslatban olvasható, a Lánchíd felújításához kapcsolódik a várhegyi alagút és a Clark Adám tér felújítása is, de ez – második ütemként – csak a későbbi években, a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén történik majd meg.

Egy DK-s átül a Parlamentbe

Lemondott a XV. kerületi polgármesteri tisztségéről Hajdu László, aki a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja a munkáját.

Az ellenzéki politikus a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt jelentette be a döntését, aminek értelmében a közgyűlési képviselőségét is elveszti. Hajdu László azt is közölte, hogy ideiglenesen Németh Angéla alpolgármester veszi át a városrész irányítását, és a DK az utódlásáról döntő időközi választáson is akarja indítani.

Gy. Németh Erzsébet a sajtótájékoztatón jelezte: kezdeményezte a taxitarifák emeléséről szóló javaslat visszavonását, mondván: a város vezetői a budapestiek helyett a fuvarszervezők érdekeit képviselik. A DK politikusa azt is mondta, elfogadhatatlannak tartja, hogy a kerületi polgármesterek „hoci-nesze alapon” megszavazzák egymás parkolási díjainak emeléseit. (via MTI, hvg.hu, valasz.hu, Közlekedő Tömeg)