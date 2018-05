Ezrével azonosította tévesen bűnözőként az embereket a walesi rendőrség arcfelismerő szoftvere

Tavaly júniusban, a Bajnokok Ligája cardiffi döntőjének alkalmából kezdte tesztelni a walesi rendőrség az új arcfelismerő rendszerét, amitől azt remélték, hogy segít majd kiszűrni a potenciális bajkeverőket a tömegből.

Hát, szűrni pont nem segített. A Guardian cikke szerint ugyan a rendőrök 2470 embert szűrtek ki a Juventus és a Real Madrid Cardiffba érkezett 170 ezer rajongója közül, de a rendőrség oldalán található adatok szerint a rendszer az esetek 92 százalékában tévesen azonosította az alanyokat. Magyarán, a 2470 potenciális bajkeverőből 2297 egyszerű focirajongó volt csupán.

"Egy arcfelismerő rendszer sem száz százalékos pontosságú" - ismerte be a walesi rendőrség a britekre jellemző visszafogottsággal értékelve a 8 százalékos sikerrátát. De azt is hozzátették, hogy a rendszer bevezetése óta már 450 embert vettek őrizetbe a segítségével - vagyis az elmúlt hónapokban is csupán negyedannyit, mint ahány embert bűnözőként azonosított a rendszer egyetlen júniusi napon 2017-ben.

"Az ilyen technikai nehézségek minden arcfelismerő rendszer sajátjai, vagyis a hibás azonosítás a jövőben is probléma lesz" - mondja a walesi rendőrség, amely szerint a Bajnokok Ligája döntője óta folyamatosan javul a rendszer hatékonysága. (Via The Guardian)