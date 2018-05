Sajnos nem lehet a gyerek neve Rukkola vagy Illéri, esetleg Zion

Frissült a Magyar Tudományos Akadémia tiltólistája azokról az utónevekről, amiket engedélyeztetésre adtak be szülők, de visszadobták őket. A kormany.hu-n jelent meg, hogy milyen nevek helyett kell keresni olyat, amit be is írnak a születési anyakönyvi kivonatba:

Makka

Howard

Zion

Mesi

Rashid

Indra

Henrich

Illéri

Sonette

Qassem

Damien

Rose

Rukkola

Idén eddig ezeket dobták még vissza:



Március:

Beni

Jerzsua

Kálmos

Oliver

Böbe

Edó

Noara

Kobra

Nádin

Viliem

Éron

Giovanni

Bernadette

Február:

Nalina

Vimana

Sziszi

Heli

Enzo

Mircella

Rumi

Danikosz

Dzsezmina

Démien

Zséda

Tió

Nini

Cynthia

Eva

Elham

Marco

Szivárvány

Kyle

Andrey

Káj

Tibilla

Barbus

Milá

Greger

Doron

Gennáro

Dzsenáro

Ethan

Nadine

Jennifer

Maximilien

Mézi

Viliam

William

Robert

Loren

Alabama

Alexey



Január:

Manolo

Dévid

Zaya

Jessica

Jenifer

Vivienne

Betty

Aris

Lacina

Zanot

Katus

Lucifer

Tiffani

Theodore

Thiágo

Ménroth

Lorelei

Bályezit

Juta

Kai

Lorien

Gevien

Zanód

Dorien

Dzsegger