Sírva fakadt Faszhelikopter Aurelio, amikor megtudta, hogy 15 évet is kaphat

A Való Világ valahányadik szériájából, a faszának körkörös pörgetése miatt ismertté váló Aurelio Caversaccio komoly bűnügybe keveredett: miután egy szórakozóhelyen elloptak tőle 180 ezer forintot, haverjaival a tettes után eredt. A tolvajt egy falusi kocsmában találták meg, ahonnan kirángatták, majd elrabolták.

A férfi két nappal később került elő, akkor tett feljelentést.

Aurelio tettéért 15 évet is kaphat.

„Amikor ügyfelem megkérdezte tőlem a rendőrségen, hogy hány évet kaphat, ha bűnösnek találják, kénytelen voltam megmondani neki, hogy ennek a bűncselekménynek a maximálisan kiszabható szabadságvesztés büntetési tétele 15 év. Amikor meghallotta, elpityeredett, elsírta magát” – mondta a Blikknek Aurelio ügyvédje, dr. Pokker Zoltán.



Aurelio nem most szállt át a faszhelikopterről a szopórollerre, két éve felfüggesztettet kapott, miután kábítószert találtak az autójában. Ha most bűnösnek találják, azt a büntetést is le kell majd ülnie.