Pelsőczy Réka: Kiheréljük a férfiakat, én ebben nem szeretnék részt venni

Pelsőczy Réka 2017-ben az ATV-ben.

Pelsőczy Réka színész-rendezőnek a Katona József Színházban mutatják be Ürgék című zenés darabját, ami férfiak történeteiről szól. A Jászai Mari-díjas művésszel a Pótszékfoglaló színházügyi blogon jelent meg interjú, ebben pedig szóba került a #metoo ügye is.

Pelsőczy az interjúban azt mondta,

„nem igazán PC a véleménye” a témában.

„A véleményem nagyon közel áll Catherine Deneuve-éhez, persze nem biztos, hogy magam is meg tudnám olyan szépen fogalmazni” - mondja. (Catherine Deneuve francia színésznő volt az, aki azt írta, nem szabadna megtiltani, hogy a férfiak elcsábítsák a nőket, amiből elég nagy botrány is lett, később elnézést kért a szexuális erőszak áldozataitól.)

„Nagyon szeretem a férfiakat, nagyon nehéz helyzetben vannak a férfiak most, és ez az egész emancipáció rejt magában egy olyan oldalhajtást, ami nekem egyáltalán nem tetszik. Lényegében kiheréljük a férfiakat – én ebben nem szeretnék részt venni… Egy férfinak mindig is dolga volt, hogy hódítson, és most hirtelen bűnnek kikiáltani azt, ami eddig teljesen normálisnak számított, és meghurcolni ezért – ettől nekem inkább hányingerem támad.”



„Én is éreztem már magam kellemetlenül bizonyos helyzetekben férfiak mellett. Azt gondolom, hogy mindannyiunkkal megesik: lehetünk visszautasítva, avagy ha egy olyan ember nyomul ránk, aki nekünk nem jön be, akkor az már zaklatásnak számít, mert én úgy élem meg? Lehet, hogy az az ember csak a maga módján akar engem meghódítani” – mondja.

„Ha most nem Magyarországot nézem, hanem az amerikai színésznőket, nagyon rossz érzéseim támadnak. Engem alapvetően megijesztenek ezek a nők! Nem áll jól a nőknek ez a típusú »agresszió«. A nők ugyanolyan tébolyultak, gonoszak és kegyetlenek, mint a férfiak.”



A férfiak helyzetéről általában azt mondja:

„Igazából én a férfiakat jóval magányosabbaknak látom, a férfiéletet pedig jóval nehezebbnek, mint a nőkét, annak ellenére, hogy azt szokták gondolni, hogy a férfiaknak mennyivel jobb, hisz a nők sokkal hamarabb öregednek például. Számomra mégis van valami magányosság, egyedül valóság, valami végtelenül fájdalmas a férfiakban. Mint ahogy egy western filmben nézek egy arcot, amin rajta van nagyon sok minden, de mindezek mégis belül vannak. A nőkből jobban kijönnek. A férfiak hozzánk képest fájdalmasabbak.”

A teljes interjú itt olvasható.

A szexuális zaklatás 2017 őszének meghatározó témája volt, miután amerikai lapok részletesen feltárták, hogyan zaklatta nők tucatjait évtizedeken át a nagyhatalmú hollywoodi producer, Harvey Weinstein. Az ügy egy korábban megingathatatalannak tűnő figurát sodort el, ezzel együtt pedig világszerte hasonló ügyek tömegeinek felbukkanását inspirálta. Komoly társadalmi vita indult arról, mi számít zaklatásnak.

Ezzel együtt viszont megjelentek azok a hangok is, amelyek szerint a felkorbácsolt hangulatban a közvélemény súlyos zaklatási ügyekkel azonosan kezelt jóval enyhébb eseteket is.

Magyarországon a téma összességében közel sem vert akkora hullámokat, mint az Egyesült Államokban. A leghíresebb eset Marton László színházi rendezőhöz kötődött, akiről hét nő is elmondta, hogy zaklatta őket. Marton azóta újra rendez. Zaklatással vádolták Kerényi Miklós Gábort, az Operettszínház volt művészeti vezetőjét is, az ő ügyében márciusban zárult le a belső vizsgálat, senki sem tett feljelentést.