A rendőrség tagadja, hogy jelöletlen autókkal hajszolja gyorshajtásba az autósokat

Közleményben tagadta az Országos Rendőr-főkapitányság, hogy jelöletlen, megkülönböztető jelzést nem használó járőrautóik gyorshajtásba hajszolnának egyébként szabályosan közlekedő autósokat. "A rendőröknek nem fűződik érdeke a bírság kiszabásához" - írják közleményükben, amikben a napokban terjedő hírekre reagálnak.

Szerda reggel Sebestyén Balázsék Rádió 1-en futó reggeli műsorában volt téma, hogy mostanában gyakran civil autókkal állítanak le szabálytalanul közlekedőket. Óberling József, az ORFK főosztályvezetője a műsorban elismerte, hogy néhány év szünet után ismét dolgoznak civil autós rendőrök az utakon. Azzal érvelt, hogy az egyértelműen beazonosítható rendőrök a számok alapján nem szorítják vissza a balesetek számát.

Ez az érv most az ORFK közleményében is felbukkan. "Az egyértelmű rendőri jelzettel ellátott járművekkel" a sávok között cikázó, mobiltelefonozó autósokat nem lehet kiszűrni, mert "a szabályokat jellemzően csak addig tartják be, amíg a rendőrök látókörében vannak".

A közleményben azt írják, hogy a menet közbeni mérésekre alkalmas kocsival "nem kell a mért járművel azonos sebességgel, sőt, még csak ugyanabban a sávban sem haladni". Közzétettek viszont egy videót, amely néhány jelenetében mégis nagyon úgy tűnik, hogy a megkülönböztető jelzést nem használó, jelöletlen rendőrautók is jelentősen túllépik a sebességet, vagy éppen záróvonalon előznek. Márpedig, ha egy rendőrautó nem használja megkülönböztető jelzéseit, akkor pont ugyanolyan közlekedőnek számít, mint bármelyik másik civil autós, ugyanúgy vonatkoznak rá a KRESZ előírásai. Ezzel kapcsolatban megküldtem kérdéseimet az ORFK-nak, cikkünket frissítjük a válaszaikkal. (Via Police.hu)