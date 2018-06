Az orosz szextanárnő csak felöltözve mutogatta magát

Elbocsátották állásából a 26 éves Viktoria Popovát, az omszki 7-es számú általános iskola tanárnőjét. Popova bűne az volt, hogy

fürdőruhás képeket posztolt magáról az Instagramon.

Kirúgása óta már több mint háromezren osztottak meg magukról fürdőruhás képeket, tiltakozván a döntés ellen. Volt, aki szerint az omszki iskola döntése "felháborító példája a képmutatásnak, a hülyeségnek és az idiotizmusnak". Ezt egy másik tanárnő, Julija Makarova írta, aki még azt is hozzátette, hogy "ugyan tanárok vagyunk, de emberek is, vagyis jogunkban áll másként kinézni az iskolán kívül és a közösségi médiában".

Voltak ettől eltérő vélemények is. Egy Ohmybroochh nevű felhasználó például azzal vádolta a szolidaritásból fürdőruhás képeket posztolókat, hogy "ez csak mentség arra, hogy mutogassák magukat". Mások is azzal támadták a szolidaritásukat így kifejezőket, hogy csak "meztelenkedni akarnak", ahelyett, hogy kapcsolatba lépnének az illetékesekkel.

A tiltakozás hatására mindenesetre az omszki régió kormányzata meghátrálni látszik. "Viktoria Popova jövőbeni munkavállalásának kérdése eldőlt, választhat, hogy ebben az iskolában tanít, vagy egy másikban" - jelentették be. Popova így most már válogathat is a munkalehetőségek között, mert a botrány kirobbanása után máris ajánlatokat kapott modellügynökségektől. (Via BBC)