Egy év alatt 41 millió forinttal támogattátok a 444-et

2017 májusában indítottuk el a 444 támogatási programját, és már akkor megígértük, időnként beszámolunk róla, hogy állunk. Nagyon büszkén és hálásan mondjuk el, hogy az első 12 hónapban összesen 41 millió forint támogatást kaptunk. Ez sok pénz, ami komoly segítséget jelent a munkánkban. A 444 havonta körülbelül 30 millió forintból működik, tehát egy év alatt kicsivel több mint egy hónapnyi pénzt adtatok össze az újságra.

Oké, a közmédiára majdnem kétezerszer (!) ennyit, évente 80 milliárd forintot szór el a közösből magyar állam, és még az állami hirdetésekből, illetve az állami tulajdonú vagy az államhoz dörgölőző cégek hirdetéseiből is milliárdok csorognak a kormánysajtó zsebébe, a társadalmi élet egyre több területét korlátozó vagy radikálisan megváltoztatni próbáló hatalom csápjai fojtogatják a megmaradt, szabadnak nevezhető sajtópiacot is.

Ebben a helyzetben nem tudunk elég hálásak lenni azért, hogy akad több ezer ember Magyarországon, akinek nem csak hogy fontos a 444 léte, de áldozni is hajlandó rá.

Nem is csak egyszer-egyszer: most már majdnem havonta kétmillió forint az az összeg, ami a rendszeres támogatásokból folyik be. Számunkra a rendszeres támogatások a különösen fontosak: amikor valaki havonta két-három-ötezer forintot állít be a bankjánál, és azt a rendszer minden hónapban átutalja nekünk, kvázi előfizetésként. A 444 hosszú távú, stabil működését az ilyen támogatások segítik leginkább.

Idén voltunk 5 évesek. Születésnapi sorozatunkban összegyűjtöttük ennek az öt évnek a legemlékezetesebb pillanatait, amiket itt lehet megnézni.

A politikai nyomás alatt lévő magyar piacon eddig sem volt könnyű dolgunk, és nem számítunk rá, hogy a helyzetünk javulni fog. Sőt, az a valószínűbb, hogy a politika még az eddigieknél is jobban próbálja majd korlátozni a lehetőségeinket. Eközben - a magyarországi politikai helyzettől teljesen függetlenül - a Facebook és a Google minden évben egyre nagyobb részt harap ki a digitális reklámpiacból, szűkítve a tartalomelőállítók, így a 444 bevételi lehetőségeit. Ezért is lesz egyre fontosabb az olvasók rendszeres támogatása. A világ ebbe az irányba tart.

A 444 nem nagy szerkesztőség, huszonkettő ember egy körúti lakásban, így próbáljuk utolérni a piac 10-20 éve működő szereplőit. Nem is sikertelenül. Büszkék vagyunk arra, hogy az egyik leghatékonyabb hírszerkesztőség vagyunk az országban.

Amennyire lehetőségeink engedik, próbálunk új ötletekkel, új termékekkel előállni. Idén közösségi finanszírozásban adjuk ki a 444 jó hely Budapesten című kalauzunkat, ami máris óriási siker, csaknem ötezren rendelték meg. A közeljövőben szeretnénk még hasonló projekteket indítani. Pár hete a támogatási programunkat is fejlesztettük, most már sokkal könnyebb bankkártyával támogatni bennünket.

Dolgozunk tovább. És továbbra is kérjük a bizalmadat, sőt, a bizalmadnál is többet: a támogatásodat. Újságra kell.