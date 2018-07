Hazatért Magyarországra a 2 éves Levente, akit Amerikában választottak el szüleitől

Levente idáig a Donald Trump által szigorított bevándorláspolitika egyetlen ismert magyar áldozata, akit elszakítottak a szüleitől. Az alig 2 éves gyerek több mint két hetet volt eltölteni egyedül egy bronxi menekültközpontban, mielőtt hazatérhetett Magyarországra. A gyerek hétfő hajnalban érkezett haza, féltestvére várta. Szüleit egyelőre nem engedték szabadon.

A Trump-adminisztráció annyira komolyan veszi a menekültpolitikát, hogy elválasztják gyerekeiket azoktól a szülőktől, akik illegálisan akarnak bejutni az országban. Ez történt a 42 éves Zs. Regina és a 45 éves K. László kétéves gyermekével is, miután a szülők illegálisan próbáltak meg bejutni Kanadából az Egyesült Államokba. Reginát és Lászlót Buffalóban zárták el, fiukat több száz kilométerrel arrébb, New Yorkban.



A család nevében barátjuk John Young igyekezett segíteni a gyerekenek, hogy a szülők 23 éves lánya, Laura megtalálja és hazavigye Magyarországra a kétéves gyereket. Laura végül sikerrel járt a bíróságon, és Leventét hazaszállították Magyarországra.

Az RTL Klubnak Laura azt mondta, hogy szülei és féltestvére egy hétre utaztak Kanadába, és onnan csak látogatóba akartak átutazni az Egyesült Államokba. Kumin Ferenc New York-i főkonzul a csatornának ehhez annyit tett hozzá, hogy a szülőket továbbra is fogva tartják Amerikában, az édesapát hamarosan kitoloncolják az országból, az édesanya, Regina viszont bíróság elé kell álljon. Az RTL szerint az édesanya 2014-ben azért kellett elhagyja az országot, mert azzal vádolták, hogy névházasságot kötött letelepedési engedély reményében.

Levente sztoriját megírta a Buzzfeed is, nem elfelejtve megjegyezni, hogy mennyire kínos a magyar kormány számára, hiszen az Orbán-kormány politikájának alapja az illegális migráció kritikája, ezzel szemben a magyar állampolgárok nagyon gyakran maradnak az Egyesült Államokban lejárt vízummal is, megsértve ezzel az ottani törvényeket. Őt házassági csalással vádolják, aminek akár börtönbüntetés is lehet a következménye.

Kovács Zoltán, azaz a magyar kormány másfél hete annyival kommentálta az esetet, hogy „senkit nem érhetett meglepetésként, hogy az amerikai hatóságok kőkemény szigorral lépnek fel a migrációval szemben, Magyarország kormánya is ezt az álláspontot képviseli, hogy a törvényeket mindenki tartsa be.”

Kumin Ferenc a fogsága idején zöldséglevest vitt az elkülönítőbe Leventének, mert az a kedvence, és elégedetten nyilatkozott a fogvatartás körülményeiről, bár megjegyezte, Levente nem tud angolul, és nem is nagyon eszik, ami aggasztó. (RTL Klub)