Na, kinek indult gyűjtés, ha nem a világ legfiatalabb kilencszázmilliomosának

Kylie Jennernek már csak százmillió dollár hiányzik ahhoz, hogy ő lehessen a világ legfiatalabb dollármilliárdosa, számoltunk be mi is a hírről a Forbes cikke nyomán. A javarészt felfoghatatlan és megemészthetetlen hír a Twitter világát is felkavarta, azonnal elkezdődött a poénkodás azon, hogy össze kéne dobni azt a százmillió dollárt.

A sok száját járató között akadt egyvalaki, aki tenni is akart a dologért. "A Dagadt Zsidó" (The Fat Jewish) néven saját jogon is instagramcelebritás Josh Ostrovsky sietett instacelebtársa, az ebből 900 millió dolláros kozmetikai birodalmat építő Jenner segítségére, és indított gyűjtést a GoFundMe-n.

A dolog viccjellegére utal, hogy csak siker esetén utalnának bármit Jennernek, vagyis ha netán mégse jönne össze a százmillió dollár, akkor valójában senkinek se kell egy fillért se elutalnia a felajánlásából. És van rá némi esély, hogy nem jön össze a pénz, mert három nap alatt még csak 1743 dollár jött össze. Ez ugyan 1743-mal többnek tűnik az indokoltnál, de a célösszegnek csupán a 0,0017%-a. (Via Business Insider)