Szőcs Géza: Orbán többel tartozik Soros Györgynek, mint nekem

Szőcs Géza korábbi kulturális államtitkár és miniszterelnöki főtanácsadó interjút adott a 24.hu-nak a kultúráról, a Fideszről és a saját politikai szerepéről. Szőcs az interjú elején arról beszélt, hogy Orbánnak milyen erős karizmája van, szerinte a miniszterelnök megbabonázza az embereket a társaságában. Ezután arra terelődött a szó, hogy Szőcs miért van ennyire jó viszonyban Orbánnal, és hogy akkor alakult ki a jó viszony, amikor Orbán és felesége sokat vendégeskedett Erdélyben Szőcsnél.

De a főtanácsadó szerint nem ez a jó viszony alapja.

„Kapcsolatunk egyébként valóban nehéz időkben formálódott, érett bizalmi viszonnyá, teherbíró-képességének nem okozhat problémát, ha olykor különvéleményt fogalmazok meg. Ezzel együtt Orbánt soha, senkinél sem a lekötelezettség vezeti. Úgy is fogalmazhatunk, megvásárolhatatlan. Például, mondjuk, Soros Györgynek lényegesen többel tartozik, mint egy szelet szalonnás kenyér vagy egy stampedli pálinka.”



Szó esett a migránsozásról is, és az állam és fideszes barátok által felvásárolt médiában tomboltatott gyűlöletkampányról.

„Amikor egy egész nemzetet kell meggyőzni, van, hogy azt csak lebutított eszközökkel lehet. Anglia, Amerika… soroljam? (...) Ez van. Nem minden nemzettársunk magasan képzett politológus vagy esztéta, a kormányzatok megpróbálnak minden egyes választóra hatni, a leghatásosabbnak remélt eszközöket vetve be, hogy meggyőzzék őket, a tömegeket arról, mi a helyes.”

Szőcs egyébként nem hitte volna, hogy sikeres lesz ez a kampány, azt hitte, beleunnak majd az emberek, de április 9-én neki is be kellett látnia, hogy nem ez a helyzet.

Lényegében azt is elismerte, hogy a migránsozás a Fidesz hatalmának megszilárdításáról is szólt, de szerinte ez nem gond, mert így, stabil hátországgal Orbánnak az európai politikában is nagyobb tere lesz arra, hogy megvédje a hódító iszlámtól a kontinenst. Azt sem tagadta, hogy a stabilabb hatalommal NER-klientúraépítés is jár, de szerinte

„A politika általában a kisebb rossz választása a nagyobb rossz helyett”.