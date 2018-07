Nagyon úgy tűnik, hogy semmi haszna az omega-3 zsírsavaknak

Évek óta a csapból is az omega-3 folyik. A növényolajipar kvázi megmentőjeként tekintett ezekre a többszörösen telítetlen zsírsavakra, amiknek eddig szívvédő hatást tulajdonítottak, és ezért ilyenekkel tömték tele mostanában a rissz-rossz margarinokat.

Most viszont a nagy tiszteletnek örvendő Cochrane kollaboráció áttekintette az elmúlt évek ellenőrzött klinikai vizsgálatainak eredményeit, így összesen 112 ezer emberen végzett kutatások alapján állítják, hogy

az omega-3 zsírsavaknak látszólag az ég világon semmilyen hatásuk nincs az emberi egészségre.

Megállapításaik szerint a főként halakból kivonható EPA és DHA zsírsavaknak semmilyen, a diófélékben és magvakban található ALA zsírsavaknak meg elenyésző hatásuk van a szív és az érrendszer egészségére. "Bizonyosak lehetünk áttekintésünk eredményeiben, melyek szembemennek a népszerű hittel, hogy az omega-3 tartalmú táplálékkiegészítők védik a szívet" - mondta a tanulmányt jegyző Lee Hooper, az East Anglia Egyetem kutatója. "Ez egy nagy, rendszerszintű áttekintés volt, több ezer ember hosszútávú vizsgálata alapján. Mindezen információk alapján nem látunk szívvédő hatást" - mondta.

A kutatók 79 randomizált kisérletet tekintettek át, melyek közül 25 kifejezetten szigorú, jó minőségű kutatás volt. Ezek alapján jutottak arra, hogy a halolaj alapú táplálékkiegészítőknek egyáltalán nem volt hatása, a diófélékből és magvakból kivont zsírsavnak meg ugyan volt valamennyi mérhető hatása, de csak nagyon apró. Hooper szerint az omega-3 kedvező élettani hatásairól szóló meggyőződésünk pár korai vizsgálaton alapult. "Mind nagyon sokáig hittünk ezekben, pedig az azóta végzett vizsgálatok nem igazolták a korábbi eredményeket. Mi mégsem igazodtunk az új eredményekhez".

Hooper ennek ellenére úgy véli, hogy ha táplálékkiegészítők helyett halat ennénk, annak lehetnek kedvező élettani hatásai, mert egy nagy adag hal elfogyasztásával valószínűleg annál egészségtelenebb táplálékról mondanánk le, aminek egészen biztos kedvező hatása lehet a szervezetünkre. Pláne, hogy a halak más tápanyagokban és vitaminokban is gazdagok, márpedig arról már írtunk, hogy vitaminkészítmények helyett azokat is érdemesebb rendes élelmiszerekkel bevinni a szervezetünkbe. (Via The Guardian)