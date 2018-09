Frank Underwood halott

November 2-án jön a House of Cards utolsó évada. Miután a sorozat eddigi főszereplője, Kevin Spacey belebukott a zaklatási ügyébe, a Netflix megszakította a kapcsolatát a színésszel, azonnal felfüggesztette a House of Cards forgatását, majd arra kényszerült, hogy kiírja a sorozatból Spacey-t. Ezt úgy oldották meg, hogy a hirtelen eltávozott Frank Underwood helyét a felesége és alelnöke – a mostani főszereplő, a Golden Globe-díjas és Emmy-jelölt Robin Wright – örökli az elnöki székben, az előző évad amúgy is így ért véget.

Most – úgy tűnik – kiderült az is, hogy mi történt a lemondott elnökkel, miután átadta a helyét a feleségének: