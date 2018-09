Bezár az ország egyik leghíresebb kifőzdéje, ahová Orbán és Simicska is járt ebédelni

Ezt a papírlapot rakták ki nemrég a Csalogány utcai étterem ablakába.

- írtuk róla a 444 jó hely Budapesten című kalauzunkban, úgyhogy várható volt, hogy a ragaszkodó törzsvendégek még utoljára elzarándokolnak az évtizedek óta hírneves ebéldelő helyre. És valóban csurig tele volt, a bejárat előtt hosszú sor állt.

A Róma legfőbb nevezetessége a tulajdonos felesége, a kedélyesen kiabálós Cica, aki a 24-nek adott interjújában így idézte fel a vendégkör egyik speciális szeletét:

„Viktorka nyolcvannyolc óta jár ide, a közelben találtak irodát, akkor még talán nem is Fidesznek hívták őket, ő volt a kedvencem, meg a Fodor Gabi, aki miniszterként is jött enni, meg az Anikót is imádtam, még akkor is innen hordta haza a kaját, amikor gyerekeik születtek, jött velük a Simicska is, akkor még vékonyan, meg a Kövér Laci azzal a bumfordi bajusszal, meg a Deutsch Tomi, az adta az úri fiút, az Ungi Klári viszont aranyos, neki már a lánya jár ide...”