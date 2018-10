Tarlós: Kibékültem Rogánnal, Lázár eltűnt, Gulyás Gergőt és Kocsis Mátét bírom, Pintért nemkülönben, Puzsér jó arc, de a városvezetéshez nem ért

Mióta Tarlós István bevállalta a harmadik főpolgármesterséget is, azaz elindul a 2019-es választáson, felmerült a kérdés, mi változott? Éveken át ugyanis meglehetősen problematikus viszonyt ápolt a kormánnyal Tarlós, a rossz viszonynak pedig meg is lett a következménye: úgy mentek el Budapest mellett az uniós források, mintha a térképen sem volna a magyar főváros.

A 2010-ben nagy ígéretekkel érkező Tarlós fővárosi projektjei rendre elkallódtak, átadhatta a Demszky-érában indult 4-es metrót, illetve nekikezdhetett a 3-as metró felújításának, de többre nem futotta.

Azt viszont végig kellett néznie, hogy a fővárosban dúlnak az állami beruházások, a Dagály, a Városliget, a Vár stb. felújítása, beépítése, átalakítása, és mint kiemelt projektek, ezek mind a fővárosi önkormányzat nélkül valósultak meg. (A kormánynak külön fővárosi embere van, akit nem Tarlósnak, hanem Fürjes Balázsnak hívnak: ő a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár.)

Tarlós most az Echo tévében beszélt arról, miért vállalta el a felkérést. Röviden:

Az állami és fővárosi projektek közös ügyként dőlnek el, lesz közfejlesztési tanács



Rogán Antallal kibékült, Lázár János lelépett



Kedvező személyek bukkantak fel vagy nem tűntek el a kormány környékén: Kocsis, Gulyás, Pintér



Fürjes Balázs



Tóth József

Velkovics műsorvezető először Tóth Józsefre kérdezett rá, akit egyetlen ellenzékiként Tarlós szívesen lát a tanácsban. (Tóth több ciklus óta magabiztosan nyer MSZP-sként a XIII. kerületben.)

„Tóth József egy józan ember, egy tapasztalt ember, ezért kértem fel, de politikai jelentősége ennek az együttműködésnek nincsen.”

A Fidesz által a 2019-es főpolgármesteri versengésre felkért Tarlós szerint Tóth József akkor is maradhat a közfejlesztési tanács tagja, ha esetleg az MSZP főpolgármester jelöltje lesz. De szerinte nem lesz, mert „túl vagyunk azon, hogy hatalmi pozíciókért öncélú módon sóvárogjunk.”

Milyen terveket visz a tanács elé?

November 17-én lesz az első ülése a közfejlesztése tanácsának, mondta Tarlós. Egyfelől az állami projektek is bekerülnek a tanács elé, ahogy a fővárosiak is. Mostantól a kiemelt fővárosi projektek az állammal közös projektek lesznek. Ettől Tarlós azt reméli, sokkal hatékonyabban lesznek finanszírozva a fővárosi projektek.

3-as metró felújításának befejezése (középső szakasz, több pénzért)



3-as metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig



A BKV járműcseréjének a folytatása (pontosabban: elkezdése, nagyarányú járműcsere nem volt)



Aquincumi híd megépítése (Újpest-Római part közötti híd)



Ezek régi több évtizedes tervek egyébként, nem véletlenül mondta Tarlós a kampányáról:

"Ilyen nyugodtan választást még nem vártam. Ennek megfelelően kerülni fogom a nagyotmondásokat, lódításokat. "



A tanácsban konszenzusos döntések kellenek, hiszen a szavazati jogot a miniszterelnök vagy helyetteseként Gulyás Gergő és a főpolgármester gyakorolja majd, illetve Fürjes Balázs. „Ők senkivel sem helyettesíthetők.”

Az előterjesztéseket Fürjes Balázs és Tarlós egyik helyettese fogja készíteni, mondta Tarlós, és: amit a miniszterelnök vagy a főpolgármester javasol, azt kötelező tárgyalni.

Tarlós azért számít konszenzusra, mert szerinte olyan emberekkel kell együtt dolgoznia, akikkel tud is.

„Most az együttműködés személyi feltételei is sokat javultak. A miniszterelnökkel volt egy politikai szövetség köztünk, még ha nem is értettünk egyet mindenben. (...) Gulyás Gergely, Kocsis Máté megjelenése a kormány környékén nagyon megnyugtató, és az is megnyugtató, hogy Pintér Sándor is folytatta munkáját.”

Rogánnal is kibékült:

Rogán Antallal megjavult a kapcsolatunk. Sosem titkoltuk, hogy nem voltunk nagyon nagy barátok, de ez sokat változott az elmúlt három évben.

A személyi változásoknak volt jelentősége, mondta Tarlós, majd felelevenítette, hogy szikrázó csatákat vívott Lázár Jánossal, ami "nem árnyékbokszolás volt, és a Fideszben tudták, hogy ennek a fele sem tréfa."

„Ön győzött?”

- tette fel a kérdés Velkovics Vilmos.

Én ezt így nem fogalmazhatom meg. Engem megválasztottak, őt a miniszterelnök választotta ki. Hogy Lázár pozíciója mitől változott meg, azt nem tudja, de így alakult.

A baloldali előválasztásról nincs jó véleménye Tarlósnak. Puzsér Róbertet - aki szintén indulna a posztért, bár nem az előválasztáson - például bírja, nézi a videóit, de szerinte nem ért a város működéséhez, az egy másik szakma. Tarlós szerint Puzsér stílusa azért sem illik a főpolgármesterséghez, mert nem lehet "csak úgy utasításokat kiadni". Ezzel arra célzott, hogy Puzsér autómentessé tenné a belvárost. (Echo TV)