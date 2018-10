Zavargások törtek ki egy indiai államban, miután a nőknek is megengedték, hogy templomba menjenek

Csütörtökön az indiai Kerala államban a felháborodott hindu keményvonalasok kereszteződéseket zártak le, sofőröket fenyegettek meg és 12 órás sztrájkot hirdettek, miután egy bírósági döntés miatt a nők előtt is megnyílt az egyik szent templom.



Fotó: ARUN SANKAR/AFP

Az indiai legfelső bíróság szeptemberi ítélete szerint ugyanis szerdától a nőket is be kell engedni az Ayyappa templomba. Korábban ide hagyományosan nem léphetnek be a menstruáló korban lévő nők. A tilalom azon a még mai is elterjedt hiedelmen alapult, hogy a menstruáló nők tisztátalanok.



Erre reagálva a helyi hinduk egy csoportja bejelentette, hogy 12 órára minden üzletet bezárnak, és minden autót megtámadnak, ami a templom felé szállítanak bárkit is. Csütörtökön a feldühödött férfiak betörték egy riporternő autójának szélvédőjét, másokat pedig megfenyegettek, köztük az AFP munkatársát is. Egy tudósítónőt meg is rúgtak.

A helyi hatóságok azt ígérték, mindenkinek biztosítani fogják, hogy eljuthassanak a templomba, ezért éjféltől gyülekezési tilalmat rendeltek el. Az utcákra pedig rohamrendőröket vezényeltek ki. (Bankok Post)