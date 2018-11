Iszonytató tigris-vágóhídra csaptak le Prágában, istállóban ölték, nyúzták és főzték a nagymacskákat

Még a sokat látott kommandósok is rosszul lettek attól a látványtól és bűztől, ami abban a prágai istállóban fogadta őket, ahol nagymacskákat tartottak, vágtak le, nyúztak és főztek meg egy orvkereskedő hálózat tagjai.



A helyszínen talált, többnyire alig működő hűtőszekrények roskadoztak a rotható tigris-, oroszlán- és pumahústól, és egy frissen kivégzett tigristetemet is találtak. Az állatot szándékosan nyak- és szemtájéki lövéssel végezték ki, hogy bundája minél kevésbé sérüljön, és többet érjen a feketepiacon.

A helyszínen hűtőládákban lefagyasztva és hatalmas lábosokban, „frissen elkészítve” is találtak állati maradékokat: az elkövetők lefőzték, és pénzzé tették a nagymacskák szinte minden lehetséges részét - karmait és fogait is eltávolították, hogy eladhassák. A helyszínen lenyúzott állati bundákat is találtak.



A hatóságok már öt éve próbálták feltérképezni az orvkereskedő-hálózatot. 2013-ban az első nyom egy zsák tigriscsont volt, amit egy vámosok fedeztek fel egy vietnámi férfi kisbuszának csomagtartójában. Néhány hónappal később két tigris csontvázra bukkantak egy Hanoi-ba küldött hangszóró dobozaiban.



A cseh hatóságok több olyan termékre bukkantak az illegális piacon, ami alapján úgy tűnt, hogy az országban valahol illegális keretek közt tartanak vagy tenyésztenek tigriseket, így megfigyelés alá vették az ország állatállományát.

A jogszabályok előírják hogy az ilyen nagymacská exportját, születését, halálát dokumentálni kell, de a vámosok hamar rájöttek, hogy a rendszert manipulálták: több állat nyomtalanult halt meg, volt amelyik többször elhagyta az országot, és sok egyszerűen eltűnt a nyilvántartásból.

Egy vietnámi-cseh bűnszervezet tagjai szervezték meg az állatok kereskedelmét és feldolgozását. A kereslet döntő részét is a Közép-európában letelepedett délkelet-ázsiai (főleg vietnámi és kínai) bevándorlók felől érkezett, ugyanis a kínai hagyományos orvoslás során a tigrisek több testrészét is gyakran felhasználják, de jelentős volt a „kész termékek” forgalma Közép-Európából Vietnámba is.

A tigrisek akár 20 évig is elélhetnek egy állatkertben, ezeket az állatokat azonban jellemzően 4-5 éves korukban leölték, mert addigra már minden testrészük értékessé fejlődött.

Akármennyire viszolyogtató és förtelmes is a történet, alighanem egyáltalán nem egyedi, a cseh vámosok legalábbis azt gyanítják, hogy kiterjedt hálózat működhet a térségben hasonló profillal. (NYPost / Guardian)