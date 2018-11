Siófok polgármestere elárulta: elzáratta az Elios-ügy dokumentumait és várta, hogy átadhassa azokat a rendőrségnek

Miután az Elios miatt az OLAF megkereste a várost, Siófok független polgármestere elzáratta a város két közvilágítás-korszerűsítési beruházásának dokumentumait, árulta el a Szabad Pécsnek.

mondta Lengyel Róbert. A rendőrség november elején jelentette be, hogy a Tiborcz Istvánhoz köthető Elios Innovatív Zrt.-vel szembeni nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették. Később kiderült, hogy több érintett várostól sem kérték ki a problémás közbeszerzések dokumentumait, így például sem Hódmezővásárhely, sem Siófok önkormányzatát nem keresték meg. A Szabad Pécs szerint a "szokásos" Elios forgatókönyv valósult meg Siófokon is:

Lengyel Róbert a lapnak elmondta, hogy

"maga is csak a Parlamentben, az ellenzéki vizsgálóbizottság márciusi ülésén szembesült azzal, hogy a siófoki projektek szereplői is csaknem ugyanazok voltak, és a tender is teljesen hasonlóan bonyolódott, mint számos más városban."