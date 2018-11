A hatóságok megpróbálják visszaszerezni az Északi-Szentinel-szigeten megölt hittérítő maradványait

Szentineléz férfi próbálja lenyilazni az indiai parti őrség helikopterét 2004. december 28-án. A parti őrség az Indiai-óceánon pár nappal korábban végigsöprő cunami pusztítását próbálta felmérni a szigeten. Fotó: HANDOUT/AFP

Megfigyelés alatt tartják a rendőrök az Északi-Szentinel-szigetnek azt a partszakaszát, ahol a beszámolók szerint a szentinelézek elásták John Allen Chau, a 26 éves misszionárius holttestét. Chau november 17-én hajnalban próbált kapcsolatba lépni a világtól teljesen elszigetelődő, ezt az elszigeteltséget erőszakkal védő szentinelézekkel, akiket saját bevallása szerint meg akart téríteni Jézusnak.

Chaut. miután lenyilazták, az őt a szigethez szállító halászok elmondása szerint itt temették el a szentinelézek. Mivel a népcsoportról azon túl, hogy agresszíven védik elkülönültségüket, nem sokat tudni, így a helyi hatóságok a holttest visszaszerzése előtt tanulmányozni próbálják a viselkedésüket, és szakértők segítségét is kérik ahhoz, hogy "megértsék a csoport viselkedésének és magatartásának nüanszait, különös tekintettel az ilyen erőszakos reakciókra".

A hatóságok megfigyeléseik során pénteken például szentinelézek négy-öt fős csoportját figyelték meg a sír környékén. Órákig tanulmányozták őket, írja a Guardian. A pénteki egy héten belül a második alkalom volt, amikor hajóval merészkedtek a sziget közelébe.

A nyomozás eddigi adatai szerint amúgy Chau tisztában volt vele, hogy a szentinelézek erőszakosan távol tartják az idegeneket, így azzal is, hogy akár az életébe is kerülhet a kaland. "Nem akarok meghalni" - írta például egyik feljegyzésében, amit aztán így folytatott: "Bölcsebb volna hátat fordítani és másra hagyni? Nem hiszem". (Via The Guardian)