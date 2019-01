Már a bejelentés előtt elbukott Trump bevándorlásügyi kompromisszuma

Donald Trump érkezik a Fehér Házba, hogy elmondja észrevételeit az Egyesült Államok déli határán kialakult helyzetről és a kormányzat leállásáról. Fotó: RON SACHS/Picture-Alliance/AFP

Nem egészen Trump tervei szerint alakultak a dolgok szombat este, amikor az elnök 13 perces beszédben kompromisszumot ajánlott bevándorlásügyben a demokratáknak. Trump javaslatát, amiben a még gyerekként az Egyesült Államokba érkezett bevándorlók (amerikai szóhasználatban álmodozók, dreamers) státusának ideiglenes rendezése fejében kért volna 5,7 milliárd dollárt a mexikói határra tervezett falára - amit választási ígéretei szerint Mexikónak kéne állnia, és amiről néha-néha azt állítja, hogy már fel is épült.

Az Egyesült Államok jelenleg kormányzata leghosszabb leállását éli amiatt, hogy Trump nem volt hajlandó úgy aláírni a költségvetést, ha abban nem adnak 5,7 milliárd dollárt a határfal felépítésére. Az Axios értesülései szerint a szenátusban még többségben levő republikánusok vezetője, Mitch McConnel érzékelte, hogy a képviselőházban többségben levő demokraták vezetője, Nancy Pelosi nincs olyan helyzetben, hogy alkut ajánlhasson Donald Trumpnak, ezért Trump vejével és alelnökével, Jared Kushnerrel és Mike Pence-szel az elmúlt napokban kidolgoztak egy javaslatot az álmodozók helyzetének átmeneti rendezésére.

Talán abban bízhattak, hogy a demokraták még a kormányzat leállása előtt felvetették, hogy az álmodozók helyzetének rendezése fejében, ha nem is 5,7 milliárdot, de valamennyi pénzt adnának Trump határfalára is. A demokraták azonban az álmodozók státusának tartós rendezését akarják.

Nancy Pelosi így már Trump beszéde előtt visszautasította az ajánlatot, amely így leginkább arra volt jó, hogy Trump bevándorlásellenes híveit kiborítsa. A bevándorlás ellenzőinek ugyanis valójában a mexikói határfal csupán sokadlagos probléma, szemben az álmodozók ügyével. Ők elsősorban a már Egyesült Államokban élő illegális bevándorlóktól szabadulnának, és azzal is tisztában vannak, hogy a legtöbb bevándorló nem a fallal védeni kívánt határszakaszokon, hanem legálisan érkezik az országba, ahol aztán túltartozkódják a vízumukat, így válnak illegális bevándorlóvá. (Via The New York Times)