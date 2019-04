Ókovács Szilveszter arra kéri énekeseit, hogy vallják magukat afroamerikainak

„Kedves Művészek, Főigazgató Úr kérésére küldjük Nektek a következő kérést. Az előadás előtt az alábbi nyilatkozat aláírását kéri tőletek színházunk vezetősége, melyet nyomtatott formában odaviszünk Nektek: »Én, alulírott kinyilvánítom, hogy identitásomnak elválaszthatatlan részét képezi az afro-amerikai eredet és tudat. Ezért is külön öröm számomra, hogy George Gershwin Porgy és Bess című operájában felléphetek.«”

Ezt a levelet kapták a Magyar Állami Operaház művészei a péntek esti Porgy és Bess előtt az Index cikke szerint.

Létay Kiss Gabriella Bess és Palerdi András Porgy szerepében George Gershwin, DuBose és Dorothy Heyward, Ira Gershwin Porgy és Bess című operája próbáján a budapesti Erkel Színházban 2018. január 25-én Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Az előzményeket több mint egy éve mi is megírtuk: kisebbfajta világszenzáció lett belőle, hogy az Operaház fehérbőrű énekesekkel adta elő Gershwin operáját. Ókovács Szilveszter főigazgató ugyanis bejelentette, hogy „hazai” szereplőgárdával mutatják be Porgy és Besst. Ez azért szokatlan, mert Ira Gershwin, a zeneszerző öccse és az opera szövegírója végrendeletében egyértelmű utasítást adott, hogy azt kizárólag fekete énekesek adhatják elő.

Ezt a döntést az elmúlt időszakban sokan kritizálták, hiszen megváltozott a világ, és a korlátozás sok helyen gyakorlatilag lehetetlenné tette a Porgy és Bess bemutatását, vagyis megakadályozta a többek között rasszizmusellenes hatásának kifejtését. „Ha Leontyne Price képes volt tinédzser korú gésát kiválóan alakítani a Pillangókisasszonyban, miért is ne lehetne Bess fehér szoprán?” - tette fel a kérdést a New York Times operakritikusa 15 éve. Akárhogy is, a jogilag kötelező rendelkezés érvényben van, és így - a Népszava értesülése szerint - az előadás játszási engedély nélkül, fénymásolt kottákból tartották.

Léteznek színházak a világban, amiknek sikerült teljesíteniük a Porgy és Bess jogtulajdonosainak az előírásait. A Magyar Állami Operaház nem ilyen. Fotó: Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP

Ilyen előzmények után érkezett a fenti, nehezen értelmezhető levél. Az Index felveti, hogy ez amolyan szatirikus ellenszegülés Ókovács részéről az általa sokat kárhoztatott korlátozásnak. A lap belsős forrása ugyanakkor elmondta, hogy ez nem olyan vicces, mert aki nem írja alá a papírt, mondjuk mert nem szeretne az identitás kérdésével játszani, vagy magából bohócot csinálni, az a karrierjét kockáztatja.

Az Operaház főigazgatója nem tagadta, hogy a levél igazi, de nem válaszolt az Index kérdéseire.